Ente Parco, la battaglia del voto È Silvano Leva il nuovo presidente

di Luigi Luminati

Il Consiglio direttivo del Parco regionale del San Bartolo ha indicato Silvano Leva come presidente dell’Ente Parco, ottenendo 6 voti a favore e un astenuto nella figura dell’ex presidente Stefano Mariani. I voti a favore sono venuti dai consiglieri della Regione Santino Ciuffolini, Gaetano Buttafarro e Gianluigi, dallo stesso Leva (associazioni agricole), Matteo Sanchioni (Comune di Gabicce), Rosalina Cipolletta (Ambientalisti). "Il Parco San Bartolo sta aprendo un nuovo capitolo nella sua storia. La scelta di indicare Silvano Leva come presidente del Parco San Bartolo è stata fatta per costruire un percorso di discontinuità, ma allo stesso tempo partecipativo e inclusivo nella gestione del patrimonio naturale di inestimabile valore per la Regione Marche, con grandi potenzialità ancora in parte inespresse. Fa piacere che alcuni consiglieri del direttivo abbiano compreso la nostra intenzione, facendo convergere – scrivono i consiglieri della Regione Buttafarro, Ciuffolini e Garattoni – il loro voto verso la nostra proposta. Spiace, invece, che c’è chi ha scelto di astenersi preferendo rivendicare una posizione politica pregiudiziale piuttosto che costruttiva nell’interesse dell’Ente".

Anche queste parole confermano che ci sia stato uno scontro nel consiglio direttivo. Con la rappresentanza del Comune di Pesaro che ha tentato in ogni maniera di mantenere alla presidenza Mariani. "Hanno fatto di tutto per dividere il centrodestra, ma alla fine si è spaccato il centrosinistra che si è diviso al voto", sostengono i consiglieri della nuova maggioranza. "Ora ci aspetta un lavoro importante e riteniamo necessario un cambiamento – dicono Buttafarro e soci – rispetto al passato, che comprenda non solo una massima attenzione per la tutela del patrimonio naturale e della biodiversità presenti, ma anche una costante attenzione a tutte le realtà che vivono il parco". Silvano Leva ha un passato come assicuratore e un presente come gestore dell’azienda agricola De Leyva sul San Bartolo.

Matteo Ricci dopo aver fatto tutto per evitare l’accordo pro centro destra ringrazia Stefano Mariani: "In questi anni ha saputo svolgere un compito egregio. Il Parco San Bartolo è un luogo straordinario, dalla bellezza inestimabile e dall’immenso valore paesaggistico. Uno spazio per noi importantissimo". Mentre il sindaco di Gabicce Domenico Pascuzzi anticipa i tempi: "Ringrazio il neo presidente per aver nominato Matteo Sanchioni, del Comune di Gabicce Mare, come suo vice". In realtà la nomina di Silvano Leva diventerà ufficiale solo con la proclamazione del presidente della Regione. Nel frattempo va registrata la sconfitta del Comune di Pesaro e della lista civica Il Faro che in pochi mesi ha perso un assessore comunale e la presidenza dell’Ente Parco.