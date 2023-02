È entrato in Tribunale con un coltellino da 13,5 centimetri addosso, ma suona il metal detector e ora rischia la denuncia. A scoprire la lama è stato Emilia Sarrubba, la guardia giurata della Fenice security service.

L’uomo, un 42enne di Bergamo, è caduto dalle nuvole: "Non sapevo che non potessi entrare con un coltellino, al Tribunale di Bergamo fanno passare con tutto". Il vigilante ha denunciato il fatto alla Polizia, ma il 42enne non era d’accordo neppure sul fatto che dovesse presentarsi in Questura.

Ora rischia la denuncia.

e. ros.