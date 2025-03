Entra in tribunale con un taglierino

E’ arrivato ieri mattina a palazzo di giustizia attorno alle 11,30 diretto a un’udienza di sfratto che lo vedeva coinvolto. Solo che quando la guardia addetta alla sorveglianza del tribunale di Pesaro gli ha detto di depositare tutti gli oggetti metallici di cui era in possesso, è spuntato un taglierino professionale, della lunghezza di circa 15 centimetri. L’addetto ha preso in consegna il taglierino – oggetto atto ad offendere e che quindi, come recita un cartello apposto sulle porte di ingresso, è vietato introdurre all’interno del tribunale – ed ha chiamato i carabinieri. L’uomo, un 45enne, indossava scarpe da lavoro, quindi può essere che tenesse il cutter con sé per esigenze di tipo lavorativo. Fatto sta che i militari hanno identificato l’uomo e procederanno con la denuncia.