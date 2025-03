Entra nel ristorante-gastronomia e scappa con il fondo cassa

E’ entrato, ha preso i soldi dalla cassa, 140 euro circa, ed è scappato via. Il furto è avvenuto mercoledì alle 17,10 circa nella gastronomia ristorante "La Bottega in alto mare", situato in via Giolitti. Si trattava di un giovane visto girare nei pressi dell’attività dalla titolare di un negozio che sta di fronte. "La quale mi ha chiamato – dice Bianca Buontempi, titolare della gastronomia – per dirmi che stava vedendo quella persona gironzolare intorno. Mi sono precipitata, ed ho visto la finestra forzata".

Da quella apertura infatti, che si affaccia su una strada laterale, via Alcibiade Della Chiara, il ladro è entrato nella gastronomia e senza fare altri danni ha asportato il fondo cassa. "L’allarme lo abbiamo – dice la titolare – ma di abitudine quando facciamo la pausa, per sole due ore, non lo mettiamo. Ma ora cambieremo abitudine".