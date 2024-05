"Entri nella Comunità solare e accumuli benefit fino a raggiungere 400 euro all’anno"

"Al momento nella Comunità Solare ci sono una ventina di famiglie ma sto contattando altre industrie di Pesaro che hanno montati i pannelli solari sul tetto e che producono energia in eccesso", dice Heidi Morotti ex assessore alla Sostenibilità di Pesaro che ha messo in piedi un progetto a inizio 2022. Un progetto virtuoso perché chi fa parte della comunità tende a sfruttare solo l’energia solare attraverso un uso virtuoso di lavastoviglie, frigorifero, ferro da stiro e via dicendo. "Con questo sistema – dice il professor Leonardo Setti dell’università di Bologna –, evitiamo anche di andare ad assorbire l’energia che viene prodotta con i fossili e cioè con il petrolio, il gas oppure il carbone".

E’ una specie di start up quella messa in piedi a livello locale ma che si vuole allargare cercando di includere altre famiglie. Questa operazione dai contorni ecologici è stata illustrata a Villa Molaroni, presenti oltre ad Heidi Morotti, anche Enzo Raho della Renco, direttore alla sostenibilità. "Il primo passo di questo progetto – continua Morotti – l’abbiamo fatto proprio con la Renco anche perché abbiamo trovato terreno fertile sotto l’aspetto della sostenilità ambientale tanto che dentro la comunità ci sono anche alcuni dipendenti".

Ma cosa ci guadagna una famiglia ad entrare nel progetto Comunità Solare?

"Sulla scorta dell’uso virtuoso che uno fa della gestione degli impianti di casa, ti viene riconosciuto un benefit che va all’interno di un contenitore legato proprio alla comunità. Di che si tratta? Anche di buoni pasto e cioè buoni per andare poi a farci la spesa e il sistema è convenzionato con tutti i grandi supermercati. Ci sono molte soluzioni sotto questo profilo".

E la bolletta?

"No quella resta sempre uguale – continua Morotti – ma comunque ti viene riconosciuto un credito che può raggiungere anche i 400 euro in un anno. Una famiglia pesarese, tanto per dirla, ci ha fatto la spesa per Natale".

Il trucco dov’è?

"Non c’è nessun trucco: chi entra nella Comunità Solare versa 25 euro di iscrizione dopodiché viene fornito un apparecchio elettronico e una piattaforma di accesso e questo costa 400 euro. Ma nel nostro caso in questo momento il carico se lo è preso la Renco".

Che fa impianti fotovoltaici...

"Sì ma non a livello di singole abitazioni ma solamente per grandi impianti industriali".

Perché le altre aziende della città non aderiscono a questo progetto?

"Perché anche chi produce energia in eccesso con i pannelli solari, ha un problema con i benefit che diventano una specie di welfare aziendale per cui diventa una operazione complessa, sia sotto il profilo sindacale che burocratico".

Parlava di un strumento che viene dato alle famiglie: di cosa si tratta?

"Il sistema ti dice innanzitutto quanti benefit hai accumulato e quindi ti indica attraverso un semaforo quando hai energia solare da spendere, ti dà il verde e quindi usi quella anziché prendere dalla rete quella prodotta attraverso il fossile".

Molti da ora sapranno di questo sistema per cui è facile che ci saranno famiglie che diranno perché no. Voi che fate?

"in questo momento – conclude Morotti – ne possiamo accettare poche, una mezza dozzina ma vogliamo allargare la platea e stiamo ottenendo belle risposte da alcune grandi imprese della città".

Lei che ruolo ha?

"Nessuno. Mi impegno e basta su questo progetto perché non voglio dare adito a polemiche e speculazioni politiche alcuna"

m.g.