"Entro fine giugno in funzione gli ascensori"

Notizia importante per Marotta. A distanza di quasi due anni dall’apertura del sottopasso ciclopedonale alla ferrovia in corrispondenza di piazza Roma, nel centro cittadino, verranno attivati gli ascensori per consentire l’utilizzo della struttura anche alle persone in carrozzina o comunque con seri problemi di deambulazione.

Nei giorni scorsi sugli impianti è stato eseguito il sopralluogo da parte dei funzionari dell’Ansfisa, l’agenzia del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che ha il compito di promuovere la sicurezza e vigilare sulle infrastrutture ferroviarie, stradali e autostradali, e ora si stanno predisponendo gli ultimi dettagli tecnici e burocratici necessari alla messa in servizio dei due dispositivi, che dovrebbe scattare il mese prossimo. "L’obiettivo che ci siamo dati – conferma l’assessore ai lavori pubblici Filomena Tiritiello - è l’attivazione entro la fine di giugno. Dopo il sopralluogo da parte dei tecnici dell’Ansfisa, stiamo ora provvedendo a recepire alcune piccole prescrizioni tecniche propedeutiche all’apertura degli ascensori, che saranno dotati anche di telecamere interne e di un sistema di chiamata per eventuali casi di emergenza. Intanto, è già stato stilato il regolamento di esercizio richiesto dalla normativa per gli impianti pubblici e abbiamo predisposto il servizio manutentivo". L’attivazione dei due ascensori è di estrema importanza: "perché consentirà di rendere fruibile una infrastruttura strategica per il collegamento tra la zona mare e le vie a monte della ferrovia – riprende Tiritiello - anche a coloro che si muovono in carrozzella o sono alle prese con difficoltà motorie di un certo rilievo". I quali, attualmente, per attraversare i binari devono raggiungere il sottopasso di via Manin che si trova un chilometro più a nord, oppure quello di via Foscolo, ben tre chilometri verso sud. C’è poi il non trascurabile aspetto turistico, perché una località in crescita sotto questo aspetto, Bandiera Blu per il 15esimo anno consecutivo, a maggior ragione deve offrire servizi per tutti, anche ad anziani e diversamente abili. Il sottopasso in questione è stato realizzato da Rfi come una delle opere compensative alla soppressione del passaggio a livello che era proprio all’altezza di piazza Roma, avvenuta nel settembre 2019. Ma mentre l’infrastruttura aprì nell’estate 2021, gli ascensori non hanno ancor amai funzionato.

Sandro Franceschetti