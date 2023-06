Entro il 23 giugno ci si può iscrivere al ’Music Contest’

Ci si può iscrivere entro il 23 giugno all’‘Ambito Music Contest’, organizzato dall’Ambito Territoriale Sociale 6 Fano in collaborazione con l’Associazione Culturale Bobina Network e la Cooperativa Opera. Un’iniziativa che promuove la realizzazione di un contest musicale rivolto a giovani di età compresa tra 16 e 35 anni, residenti nei comuni dell’ambito ATS6 di Fano. E quindi, oltre alla città della Fortuna, Fratte Rosa, Mondavio, Mondolfo, Monte Porzio, Pergola, San Costanzo, San Lorenzo in Campo e Terre Roveresche. Il periodo di svolgimento del contest sarà dall’1 al 12 Luglio 2023, con iscrizioni da effettuare entro il 23 di questo mese.

"L’Ambito Music Contest è un concorsovetrina per autori ed interpreti di musica originale che si propone di offrire ai partecipanti le migliori condizioni di visibilità al fine di facilitare lo sviluppo di un percorso artistico e professionale – evidenzia la nota di presentazione -. Il concorso è rivolto a band e giovani solisti di età compresa tra i 16 ed i 35 anni, autori di brani inediti con almeno un componente residente nei comuni dell’Ambito Territoriale Sociale 6. È ammesso al concorso ogni genere musicale (rock, indie, elettronica, folk, dream pop, psichedelia, reggae, nuovo cantautorato, trap, etc.) e non sono previste limitazioni per quanto riguarda la lingua usata nel testo. Le votazioni avverranno sul canale You Tube di Radio Bobina Network. s.fr.