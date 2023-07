Entro l’autunno al via i lavori al ’Delle Tinte’

Entro l’autunno a Pergola inizieranno lavori per 3milioni e mezzo di euro per risolvere le gravi criticità causate dall’alluvione del 15 settembre 2022 nel quartiere Delle Tinte. E’ la sintesi che traccia il sindaco Simona Guidarelli dopo l’incontro-assemblea avuto negli ultimi giorni con il vice commissario per il post alluvione nelle Marche, ingegner Stefano Babini, e con i tecnici dell’Università di Camerino che si stanno occupando dello studio per la complessa situazione del quartiere pergolese. Nel quale, a distanza di 9 mesi e mezzo dal disastro, ci sono ancora una decina di famiglie fuori dalle proprie case, un ponte sul fiume Cesano impraticabile e diverse abitazioni letteralmente sventrate. "Per la zona Tinte – conferma la prima cittadina – è stata prevista una somma di 3milioni e mezzo, e durante l’assemblea tenutasi qui nella nostra città il vice commissario ha detto che per quest’area si sta lavorando per portare avanti una progettualità specifica, con uno studio globale dell’intero quartiere, che abbia una visione d’insieme, tra opere pubbliche, in primis il ponte, e gli edifici privati".

"La previsione espressa dall’ingegner Babini – aggiunge Guidarelli – è quella di avere l’intervento progettato, finanziato ed appaltato per l’autunno. E spero davvero che non sopraggiungano problemi e che tutto ciò possa realizzarsi. Così daremmo finalmente una risposta ad un quartiere fortemente ferito, ai suoi abitanti, e, soprattutto, a coloro che a tutt’oggi hanno la casa inagibile. Ringrazio il vice commissario per aver accolto le mie numerose istanze e aver posto grande attenzione alle gravi problematiche di Pergola".

s.fr.