"Entroterra deserto: ricominciamo dai fornai"

Il Psi è nella coalizione di centrosinistra, all’interno di ‘Avanti con Ricci’, una lista civica dal "nome evocativo e nella quale c’è spazio per l’area laica, progressista e riformista, che non sposa le logiche estremistiche delle tifoserie ma ha una visione pragmatica della crescita sociale e mette al centro persone, comunità e innovazione".

Accanto a Tiziano Busca (segretario provinciale del Psi) che ieri mattina ha presentato al Pino Bar la sua candidatura al consiglio regionale, c’erano Maria Adele Berti (segretaria Psi Marche ed ex sindaco di Fratte Rosa), Barbara Bruscoli (architetto di Montefelcino) e Maria Giovanna Cappellini consigliere d’amministrazione Marche Multiservizi (Pesaro), tutte candidate nella lista ‘Avanti con Ricci’.

Grande attenzione alla "desertificazione dell’entroterra dove – ha fatto notare Busca – mancano ospedali, scuole, vie di comunicazione, servizi di ogni genere e dove chiudono perfino le chiese". "Non parliamo più di borghi turistici – ha aggiunto Berti – ma di paesi dove i cittadini hanno bisogno del macellaio, del panificio, della scuola e di tutti gli altri servizi essenziali, altrimenti i giovani se ne vanno". "I servizi, dai bancomat ad un trasporto pubblico efficiente – ha aggiunto Bruscoli – sono indispensabili".

Naturalmente si è parlato di salute "che non ha colore politico e della difesa della sanità pubblica proprio in un momento in cui si rischia di privilegiare quella privata". "Politiche nuove – secondo Busca – servono per affrontare il tema della popolazione anziana mettendo al centro non le associazioni ma i cittadini". "E che dire dei giovani – ha aggiunto Cappellini – che formiamo nelle nostre università e che poi dall’estero ci portano via con offerte tre volte superiori agli 800 euro dei dottorati o ai 1400 euro degli assegni di ricerca. I giovani sono un valore aggiunto di cui abbiamo bisogno".

E ancora sulla raccolta rifiuti: "Non basta il porta a porta, servono gli impianti, i quali producono anche energia e lavoro aggiunto". "La politica di questi anni – ha commentato Busca – non ha affrontato le ragioni della crisi e delle difficoltà della nostra regione, limitandosi ad accompagnare i sentimenti municipalisti, per questo serve un salto verso la modernità".

Anna Marchetti