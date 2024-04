Enzo Belloni, ago della bilancia . O col centrosinistra o da soli : "Però il programma va condiviso"

La lista civica “Una città in Comune. Enzo Belloni“ farà la differenza alle amministrative dell’8 e 9 giugno. E’ talmente vero che ieri, ad ascoltare la presentazione del programma – fatta da Enzo Belloni con al fianco Sergio Castellani, Massimiliano Santini, Giorgia Leonardi, Massimo Fiorentino e Claudio Olmeda – oltre ai giornalisti si sono ritrovati anche gli addetti ai lavori. I più attenti, rimasti all’ascolto per gran parte della conferenza stampa, sono stati Riccardo Pozzi – assessore, collega di Belloni nella giunta Ricci e segretario provinciale dei socialisti italiani, Psi– e Massimiliano Amadori, capo di gabinetto del sindaco Ricci. Giampiero Bellucci, segretario comunale Pd, e Archelier (Franco Arceci, ndr) si sono affacciati, fugacemente un paio di volte, sorridenti e interessati, tanto da innescare un simpatico siparietto con lo stesso Belloni, divertito da tanta “affettuosa“ attenzione. Aldilà del programma elettorale, a muovere le antenne dei partiti è il fatto che, ad oggi, ancora nessuno può dire con certezza in quale schieramento giocherà “Una città in Comune“: in coalizione con il centrosinistra o in corsa da sola? Se corresse fuori coalizione – è la leggenda – si potrebbe arrivare ad un ballottaggio?

Di certo c’è che ieri, Belloni, non l’ha chiarito. Tanto che a metà conferenza – dopo che Belloni aveva ampiamente risposto – è serpeggiato il commento di un importante funzionario, esperto di comunicazione che sorpreso avrebbe sbottato: “Ma come...Enzo ancora non ha deciso cosa fare?". Che cosa ha risposto, alle domande dei giornalisti, l’uomo che ha fatto della “operatività“ la propria bandiera?

"Non abbiamo ancora deciso come schierarci – ha detto Enzo Belloni – perché prima di capire dove andare, dobbiamo presentare il nostro programma e condividerlo con le coalizioni. Le condizioni sono quelle collegate al programma: andremo con chi condividerà la nostra proposta politica. Le questioni strategiche dovranno essere condivise con il sindaco e poi con gli alleati. Le coalizioni sono entrambi grandi: si va d’accordo con tanti, ma non con tutti. Per evitare di litigare dopo è meglio chiarire le regole, le priorità, i valori e metterli sul tavolo, prima". Poi la battuta sibillina: "Siamo una lista civica che nei suoi colori ha sia il rosso e sia il blu. Attraversa un po’ tutte le idee: non siamo fanatici e nemmeno integralisti. E’ predominante il rosso perché veniamo da una esperienza di governo, come lista civica, decennale, di centrosinistra".

Ma appena nella mente dei presenti si prefigura “ Andrea Biancani in vespa“ ecco che Belloni la fa sfumare l’immagine mettendo tra le condizioni di programma per entrare in coalizione quella di trovare la quadra sulla gestione del verde e in particolare riguardo la progettualità sul Parco Miralfiore. "Non vorremmo attaccare nessuno. Anche se va di moda – ha detto Belloni–, ma non accettiamo strumentalizzazioni. Noi vorremmo proporre perché siamo concentrati sul futuro della città. L’accordo sul programma sarà discriminante rispetto alla scelta di campo che andremo a fare da qui a qualche giorno".

Nel ragionamento Belloni ha dato anche il proprio orizzonte:

"Ci siamo dati l’obiettivo ambizioso di 4mila preferenze. Se ne prenderemo di meno la colpa non sarà dell’arbitro, ma vorrà dire che rifletteremo sugli errori. Vogliamo essere competitivi perché le sfide sono importanti e il sindaco che sarà vincitore non avrà la bacchetta magica per risolvere i problemi. Noi siamo una forza civica, non abbiamo simboli di partito tanto più alle Europee sarà tana libera tutti". Ma torniamo al tema di ieri: il programma della lista civica. "E’ la sintesi del sondaggio che abbiamo fatto tra la gente – ha detto Belloni –: giovani e anziani saranno al centro delle nostre politiche perché risentono della fragilità del sistema sanitario regionale. Il Comune è un attore che può fare molto per contrastare il disagio sociale ed educativo, aggravati da condizioni economiche non sempre favorevoli. Investiremo sullo sport è teatro di inclusione e socialità. Il senso di cura sarà a 360 gradi dalle manutenzioni alla prossimità con le esigenze dei singoli quartieri".

Solidea Vitali Rosati