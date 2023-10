Enzo, lupo di mare che naviga verso i 102 anni

Veleggia verso i 102 anni il lupo di mare Enzo Antonelli (foto). Nato il 28 ottobre 1921, non ha mai lasciato il porto-canale lungo il quale ha sempre orbitato la sua vita. La sua è stata una lunga vita legata al mare, dedicata al mare ove ha svolto la sua attività come marinaiomotorista imbarcato nella flottiglia peschereccia fanese fino al 1979, poi come pensionato dedicandosi al rammendo delle reti. Abbandonata la scuola, dopo aver completato la seconda elementare, si è occupato insieme ad altri coetanei di girare la ruota presso i cordai.

Appena adolescente si è imbarcato come mozzo (murea) nella barca a vela al seguito del padre. Era il 1939 quando, non ancora diciottenne, ottenne il libretto di navigazione a cui seguirono i primi imbarchi. Il 13 febbraio 1941 è chiamato alle armi e imbarcato col grado di marò scelto, nel motoveliero G. D’Annunzio (V194) operante nel basso AdriaticoIonio col compito di sorveglianza costiera e caccia a sommergibili inglesi. Dopo l’armistizio del ‘43, presta servizio nella flottiglia di dragamine di Brindisi e Crotone fino al congedo nel settembre ‘45. Nell’aprile ‘46 ottiene il conferimento della 1^ e 2^ croce al merito di Guerra. A gennaio 1946 è di nuovo imbarcato nella flottiglia peschereccia fanese, attività che permane con la qualifica di motorista fino al 1979. Da pensionato non si è fermato, c’erano infatti le reti da riparare. E così fino al 2000 ha proseguito la sua "missione" marinara. Al porto è conosciuto per essere dispensatore di caramelle e in sella alla sua bici fino a pochi anni fa: "to’ nepot vien machi’, prend na caramela" usava dire ai più giovani. Nel 2020 anno della scomparsa dell’ amata Anna ha combattuto e vinto la battaglia contro il covid-19; Chi gli chiede il segreto di tale longevità risponde: "una dura vita di lavoro (ho sempre lavuret), il riposo pomeridiano, e le 56 sigarette giornaliere. Nel giugno del 2022 è stato allietato dalla nascita a Vienna della pronipote Franziska Maria, una bella carica per il suo 101esimo compleanno. Poi gli è spettato un anno difficile prima a causa del Covid (contratto per la seconda volta a dicembre 2022) e poi per il caldo di questa estate. Mesi un po’ sofferti questi ultimi, ma grazie alla tempra maturata nei lunghi anni di mare, al fresco autunnale e alle cure ricevute è riuscito a superare anche queste traversie, non disdegnando peraltro la solita sigaretta. In occasione di questo importante traguardo arrivano gli auguri di tutti i famigliari, i parenti e gli amici che lo stringono con un affettuoso abbraccio, in primis il figlio Dario: "Auguri Enzo e avanti così!".

Tiziana Petrelli