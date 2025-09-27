Enzo Torcoletti ha donato la sua “Nike“ all’Ateneo di Urbino

Nei giorni scorsi una nuova opera d’arte è entrata a far parte delle collezioni permanenti dell’ateneo urbinate: l’Università Carlo Bo infatti ha ricevuto in dono la scultura Nike. Fra terra e cielo, opera dell’artista Enzo Torcoletti. La breve cerimonia si è tenuta alla presenza del rettore Giorgio Calcagnini e dello scultore. La donazione, fatta per l’esattezza alla Fondazione Carlo e Marise Bo, nel cortile di palazzo Passionei in via Valerio, è un omaggio che Torcoletti ha fatto a Uniurb dopo due anni di allestimento delle opere dell’artista nei cortili di vari palazzi universitari e un tributo alla cultura rinascimentale che caratterizza la città di Urbino.

Nike è un’opera maestosa che rappresenta la vittoria e l’aspirazione verso l’alto. Realizzata in marmo bianco di Carrara, granito Rosso di Verona e pietra di Trani, è un esempio della passione dell’artista per le antiche pietre e i mattoni della città di Urbino. L’opera sarà esposta come parte dell’arredo artistico che adorna la sede della Fondazione Bo. "Siamo molto onorati – ha commentato il rettore Calcagnini – di ricevere questa donazione. Ringrazio Enzo Torcoletti per il suo generoso gesto. La scultura Nike. Fra terra e cielo rappresenta un importante contributo alla collezione della Fondazione Bo e sarà un simbolo della nostra Università per gli anni a venire".

Soddisfatta anche la curatrice delle mostre dell’artista in ateneo, Tiziana Mattioli: "Questa donazione – commenta – non è come potrebbe sembrare un atto autoreferenziale, ma un atto di deferenza verso una storia, verso un’origine. Nella vicenda di Torcoletti c’è il senso del mito che un emigrante ha per la cultura che lo ha visto nascere e lo ha per sempre determinato, e il congiunto sogno, così, rimanendo nella città di Federico, di restare per sempre un italiano".

g. v.