Eolico e rete nazionale: chi fa i progetti?

Gabriele Giovannini, vicesindaco di Mercatello sul Metauro (foto), fa il punto sulla situazione dei tanti impianti eolici in progetto nell’area. Perché Mercatello è un punto strategico quando si parla di eolico? Qui, in località i Laghi, c’è una sottostazione di connessione alla rete elettrica nazionale che gli impianti che potrebbero nascere nelle vicinanze dovrebbero raggiungere per poter diventare operativi.

"Questa – spiega Giovannini – era stata posta in prossimità di un crinale che presentava un’area semi pianeggiante e sfruttava una leggera depressione morfologica che ne limitava in parte la visibilità, attorno alla centrale era stato previsto, in fase autorizzativa, un rimboschimento finalizzato a migliorare il mascheramento che purtroppo allo stato attuale appare completamente danneggiato e inefficiente. Un ampliamento della sottostazione per la connessione alla rete degli impianti in progetto, andrebbe ad inficiare completamente la configurazione progettuale dell’opera a suo tempo pensata proprio per limitarne l’impatto sul paesaggio. Le caratteristiche dell’area non possano consentire un ampliamento della sottostazione". Ma per Giovannini c’è altro: "Abbiamo rilevato che i progetti presentati non tengono conto uno dell’altro altrimenti ci si sarebbe facilmente resi conto che la sottostazione di Mercatello trovandosi su un’area di crinale non è in grado di accogliere tutte le connessioni previste per mancanza materiale di spazi idonei a disposizione. Il progetto della sottostazione a suo tempo aveva avuto la compatibilità ambientale grazie ad opportuni accorgimenti fra cui il rimboschimento di tutta la sua fascia perimetrale,come può essere esteso se questo potenziamento dovrebbe essere realizzato proprio in quella fascia? Non sono mai stati prodotti studi dettagliati degli impatti che l’impianto avrebbe nella sua nuova configurazione. Abbiamo rimarcato in tutte le sedi – conclude Giovannini – che la sottostazione “I Laghi“ di Mercatello sul Metauro non possa in alcun modo essere presa in considerazione per la connessione alla rete Terna degli impianti eolici previsti in comune di Apecchio e tanto meno per quelli in comune di Sestino e Badia Tedalda. Il comune di Mercatello non è pregiudizialmente contrario all’eolico ma ritiene che i progetti debbano essere realizzati con criterio con sopralluoghi sulle aree interessate e contatti con le amministrazioni e la popolazione locale".

Andrea Angelini