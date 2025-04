Mega Eolico. La Regione chiede l’inchiesta pubblica al Ministero. Dopo le due richieste per l’istallazione di parchi eolici nei crinali di Apecchio (progetti Apecchio e Sessaglia) lo scorso 28 febbraio è arrivato il terzo progetto (Orione) che prevede un impianto eolico di otto pale eoliche da 7,2 MW nel Comune di Apecchio, con opere accessorie nei comuni di Mercatello sul Metauro, Città di Castello e San Giustino. Di questo se n’è parlato lunedì nel Consiglio Regionale.

Lo riferisce il consigliere Giacomo Rossi: "A seguito della relativa Delibera di Giunta, nell’ultimo Consiglio Regionale abbiamo votato all’unanimità un atto, di cui sono stato relatore di maggioranza, nel quale formalmente chiediamo al Ministero dell’Ambiente l’apertura dell’inchiesta pubblica sull’ulteriore progetto di Parco Eolico denominato Orione". "L’inchiesta pubblica è sostanzialmente una consultazione pubblica - spiega Rossi - che coinvolge la ditta proponente, istituzioni, cittadini coinvolti ed associazioni per parlare e presentare il progetto stesso, favorendo quindi la partecipazione collettiva. Questo ulteriore parco eolico con 8 megapale da 200 metri, di competenza appunto Ministeriale, dovrebbe sorgere vicinissimo al centro abitato di Apecchio e si unirebbe alle altre 12 pale richieste le quali si unirebbero alle 5 pale eoliche già esistenti, per una richiesta totale di un centinaio di aerogeneratori in tutto il crinale marchigiano. Ben possiamo capire che questo scenario sarebbe devastante per il nostro paesaggio e distruttivo per la nostra economia turistica che si poggia appunto sul nostro ambiente".

"Come Regione Marche - aggiunge il consigliere Rossi - attendiamo fiduciosi l’esito del Consiglio di Stato che si deve esprimere sulle competenze della redazione del Piano delle Aree Idonee per l’energia alternativa che l’Assessorato ha deciso di aspettare in forma cautelativa ma come ente faremo tutto il possibile per non consentire la devastazione dei nostri crinali. Per questo nel mio intervento in aula, ho chiesto ai colleghi di maggioranza ed in particolare al gruppo di Forza Italia che esprime il Ministro dell’Ambiente, di fare le urgenti e dovuti pressioni presso il Ministero affinché questo ulteriore scempio non si realizzato e che si produca una normativa definitiva e certa per evitare che le nostre zone appenniniche siano invase.

Possiamo raggiungere gli obbietti energetici imposti dall’Europa finendo di occupare i tetti dei capannoni con il fotovoltaico od eventualmente, posizionare l’eolico a mare, a diverse miglia dalla costa dove non si vede, nel modello dei progetti approvati in Emilia Romagna". "L’unico rammarico - conclude Rossi - nella discussione consiliare è stata il fatto che una Consigliera del Pd abbia cercato di strumentalizzare anche questa battaglia nella quale, sia in Regione che anche in Comune di Apecchio siamo tutti uniti e dobbiamo esserlo. Parlare poi contro di me sull’eolico mi pare veramente assurdo perché le mie battaglie contro questi ecomostri nei nostri crinali parlano chiaro e mentre io ero in prima linea, le giunte regionali targate Pd autorizzarono i primi scempi eolici".

Amedeo Pisciolini