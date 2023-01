Epifania in Vaticano per il gruppo della Pandolfaccia

Trasferta romana per il gruppo storico La Pandolfaccia, protagonista dell’evento "Viva la Befana" in Vaticano. L’appuntamento che si rinnova da ben 36 anni, quest’anno ha visto la partecipazione dei figuranti, tamburini e sbandieratori dell’associazione che rievoca il medioevo fanese. Il 6 gennaio, infatti, il presidente Fabio Frattesi ha guidato il corteo che ha sfilato (ripreso dalle tv di tutto il mondo) in via della Conciliazione, assieme ai figuranti che interpretavano i Re Magi, per arrivare in piazza San Pietro dove hanno offerto al Papa dei doni simbolici. "L’appuntamento storico-folcloristico nasce con l’intento di fornire una rilettura dei valori tradizionalmente legati all’Epifania - spiega il portavoce della Pandolfaccia, Matteo Itri - Vi partecipano centinaia di figuranti che raccolgono ogni anno l’interesse di migliaia di persone". Spostando l’attenzione a Fano, domenica alla Corte Malatestiana, li vedremo in "Pronti per la battaglia", iniziativa di archeologia sperimentale, in programma dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 16 alle 19. Inoltre, fino al 31 gennaio, alla Sala Morganti, in mostra "I registri Malatestiani e l’arte militare del primo Rinascimento".