Eppure qualcuno ha vita difficile "Costretto a 10 giorni in hotel"

"Mi sono dovuto fare 10 giorni di hotel prima di trovare sistemazione in città, dopo un’estate passata a cercare alloggio. Ora, il mio contratto scade il 31 maggio ma abbiamo esami anche per tutti i mesi di giugno e luglio. Dove andrò?" A chiederselo è il 28enne Enrik Xhani, di origini albanesi, incontrato nel nostro viaggio all’interno della sede di Pesaro Studi. Con lui anche Fares Khouni, 27enne algerino, che in albergo ci è rimasto per circa un mese prima di trovare sistemazione fissa. Questo è il dramma che vivono alcuni studenti, stranieri e non, in città.

"A Pesaro è impossibile trovare sistemazione, e per noi stranieri la questione si complica", ha spiegato Xhani, vincitore di una borsa di studio di 6mila euro e attualmente studente in magistrale di Ingegneria per la Sostenibilità Industriale al Politecnico delle Marche, con sede in Viale Trieste.

"Sono arrivato in Italia il 23 settembre 2022, dopo un’intera estate passata a cercare una casa o una camera dove stare, ma il nulla. Dopo 10 giorni di hotel, tra Pesaro e Ancona a mie spese, trovo un annuncio su un gruppo Facebook e contatto quello che poi è diventato il mio attuale coinquilino. Conludo con una stanza a Fosso Sejore da 300 euro al mese, spese comprese. Meglio di niente". Il problema però non è risolto: "A fine mese mi scadrà il contratto e continuo a non trovare un’altra sistemazione, visto che quelle che ci sono vengono destinate ai turisti per l’estate. Ogni anno abbiamo paura di ritrovarci in mezzo ad una strada".

Storia simile anche per Khouni che arriva a Pesaro a dicembre per seguire lo stesso corso di laurea del collega. Per lui però la situazione è ancor più travagliata: "Passo un mese intero alternandomi tra casa di mio fratello a Milano e un hotel qui a Pesaro, pagandomi tutto da solo. Poi, il miracolo. Trovo un annuncio su Facebook e risolvo la situazione: una stanza condivisa, dal costo di 275 euro escluso utenze, in Baia Flaminia. Anche il mio contratto – aggiunge – doveva concludersi il 31 maggio ma la padrona di casa ci farà rimanere fino alla fine degli esami, per fortuna".

Una situazione che sembra non finire qui. È già pronta, infatti, una lettera indirizzata alla dirigenza universitaria del Politecnico delle Marche – di cui fa parte la sede di Pesaro – e all’Erdis, ente che gestisce i servizi per il Diritto allo studio destinati agli studenti delle Università marchigiane, per sottolineare le varie mancanze di servizi che sembrano esserci in città. "Dagli alloggi mancanti alla totale assenza dell’Erdis e del Comune nella risoluzione dei problemi degli studenti su diversi servizi. Nessuno sembra ascoltarci".

Giorgia Monticelli