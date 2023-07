Era in stato confusionale il giovane fuggito dopo l’arrivo della polizia

Lo hanno ritrovato in stato confusionale, alle 4,45 dell’altra di notte, in un boschetto sotto il cavalcavia dell’A14, all’altezza di Santa Veneranda.

E’ il 31enne, nato a Caserta, resosi protagonista l’altro ieri sera di un episodio anomalo: il giovane resta in panne con la sua auto in autostrada, raggiunge una delle colonnine Sos, chiama aiuto, arriva una pattuglia della pollzia e alla vista degli agenti il ragazzo scappa, inspiegabilmente.

I poliziotti avvertono il padre, e l’uomo arriva sul posto e alla fine, anche grazie alle indicazioni che vengono dal cellulare del ragazzo che è sempre rimasto in contatto col genitore, il giovane viene ritrovato appunto sotto il cavalcavia. Le sue condizioni di salute sembravano soddisfacenti, anche se era un po’ in stato confusionale. Resta misterioso, almeno finora, il motivo per il quale sia scappato all’arrivo della polizia dopo la richiesta di aiuto fatta in autostrada per l’auto in panne.

red. pes.