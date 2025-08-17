Era mio padre: ma per i troppi "zum zum" gli saltò la libera uscita

Giuseppe Bertini detto "Pino", falegname di mestiere, iscritto nella "leva di mare", viene richiamato dalla Regia Marina come riservista o per un corso di aggiornamento di mesi per la difesa del bagnasciuga in caso di sbarco nemico. Capelli lunghi lucidi di brillantina buttati all’indietro, quasi "capellone" prima del tempo, è uno di quelli che, col berretto bianco in testa, nelle foto spedite a casa stanno a cavallo sui cannoni della nave, spavaldi e coraggiosi, con sorrisi smaglianti. Destinazione porto di Ancona, località Palombina (nella foto). Allora il posto più brutto del mondo.

Nella sfolgorante domenica mattina d’agosto, le manine sul bordo del finestrino dell’accelerato che a passo d’uomo procede da Falconara, classe III sedili di legno, sei gradini per scendere, fra nuvole di fumo, mare blu, stridìo di freni, il capostazione annuncia: "Palombina, stazione di Palombina!" Nel giorno di licenza, mia madre, mio fratello ed io siamo partiti da Pesaro per andare insieme al mare a Palombina con il padre e marito soldato. Sono quasi le undici, poi le dodici, l’una, le due, ma lui non arriva. Arriva invece Cincinnati da Ussita, suo compagno di branda, che negli anni Sessanta andammo poi a trovare fin lassù sui monti a mangiare il ciauscolo, con l’acqua della 600 che bolliva come una pentola.

"Non vi preoccupate – ci dice - è vivo e sta bene". E’ già qualcosa. Solo che nella quotidiana esecuzione in coro del "Piave mormorava" da parte di tutto il reparto, dopo il finale "non passa lo straniero!", lui, mio padre, aveva ripetutamente chiuso al grido di "zum, zum!", col direttore della banda imbestialito a urlargli che doveva stare zitto e che "zum, zum!" lo faceva la musica. Così era stato consegnato, niente libera uscita, niente bagno con la famiglia. Delusione grande nel non vederlo, almeno pari alla soddisfazione di andarsene da Palombina. E’ l’agosto del 1942, ho quattro anni. Zum, zum!

f.b.