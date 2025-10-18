Era stato il terrore degli anziani. Scippatore arrestato dopo 7 colpi

Fine corsa per il rapinatore che da settimane seminava paura tra gli anziani di Fano. Colpiva sempre allo stesso modo, al calare del sole, seguendo le vittime a distanza per poi piombare alle spalle e strappare borse o collane. Ora è in carcere. Un uomo di origine nordafricana, già noto alle forze dell’ordine per spaccio, è stato arrestato dagli agenti del Commissariato di Fano in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip del Tribunale di Pesaro. Sarebbero sette gli episodi attribuiti al malvivente: quattro scippi e tre rapine, messi a segno negli ultimi mesi ai danni di sei donne anziane e di un uomo. Un copione identico ogni volta, tanto da permettere agli agenti di riconoscere un modus operandi costante. Colpiva preferendo strade poco illuminate o angoli appartati del lungomare Sassonia. Attendeva che la vittima fosse sola o distratta, poi agiva con uno strappo violento. In più di un caso, le vittime sono cadute a terra. Un’anziana a cui è stata scippata la borsa è stata trascinata per diversi metri davanti alla Pinacoteca San Domenico, mentre era con amiche. E un pensionato con problemi di salute è stato colpito alle spalle e privato della collana d’oro che portava al collo. Gli agenti, coordinati dalla Procura, hanno analizzato ore di filmati di videosorveglianza col supporto della polizia locale, fino ad incastrarlo.
CronacaEra stato il terrore degli anziani. Scippatore arrestato dopo 7 colpi