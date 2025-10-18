Era stato il terrore degli anziani. Scippatore arrestato dopo 7 colpi

Fine corsa per il rapinatore che da settimane seminava paura tra gli anziani di Fano. Colpiva sempre allo stesso modo, al calare del sole, seguendo le vittime a distanza per poi piombare alle spalle e strappare borse o collane. Ora è in carcere. Un uomo di origine nordafricana, già noto alle forze dell’ordine per spaccio, è stato arrestato dagli agenti del Commissariato di Fano in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip del Tribunale di Pesaro. Sarebbero sette gli episodi attribuiti al malvivente: quattro scippi e tre rapine, messi a segno negli ultimi mesi ai danni di sei donne anziane e di un uomo. Un copione identico ogni volta, tanto da permettere agli agenti di riconoscere un modus operandi costante. Colpiva preferendo strade poco illuminate o angoli appartati del lungomare Sassonia. Attendeva che la vittima fosse sola o distratta, poi agiva con uno strappo violento. In più di un caso, le vittime sono cadute a terra. Un’anziana a cui è stata scippata la borsa è stata trascinata per diversi metri davanti alla Pinacoteca San Domenico, mentre era con amiche. E un pensionato con problemi di salute è stato colpito alle spalle e privato della collana d’oro che portava al collo. Gli agenti, coordinati dalla Procura, hanno analizzato ore di filmati di videosorveglianza col supporto della polizia locale, fino ad incastrarlo.