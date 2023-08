Erald si arrende dopo 18 ore Ricoverato d’urgenza in psichiatria

E’ finita dopo 18 ore l’incredibile sceneggiata di Erald P. 38 anni, di origine albanese, di Morciola, disoccupato, con problemi psichici evidenti. Alle 9.15 di ieri mattina, ha accettato l’offerta dei carabinieri di far fare un giro al suo cane dopo averlo tenuto in casa così tanto tempo. Appena uscito, lo hanno bloccato mettendogli le manette. Ha reagito cercando di aizzare il suo cane pastore maremmano contro i militari ma l’animale non ha obbedito, rimanendo tranquillo. Portato in ospedale, il 38enne ha continuato ad insultare ed offendere il personale sanitario, soprattutto dottoresse e infermiere. Poi è stato deciso il ricovero in psichiatria a Urbino, che aveva posto ed è stato ricoverato nel pomeriggio di ieri. Con quale esito è ancora tutto da vedere. Ma a Morciola, a partire dalla sua famiglia, temono di poterlo rivedere a breve. Il padre ha già fatto cambiare la serratura della porta per evitare che rientri: "Non posso accettare che non curino mio figlio. E’ un pericolo per tutti perché non prende più medicine. Qui non può tornare se le sue condizioni non cambiano".

Gli inquilini hanno appuntamento stamane con l’avvocatessa Sara Battaglia per istruire una serie di azioni giudiziarie a salvaguardia della loro incolumità messa ripetutamente a rischio dalla presenza inquietante di Erald. Dice un inquilino: "Qui ha minacciato tutti di morte. E’ stato visto con un coltello, e poi con un martello, ha dato fuoco ai cassonetti, ha disegnato croci nere ovunque nel palazzo, se vede passare qualcuno lo insulta. Siamo nel terrore, viviamo isolati e ovviamente nessun parente o amico si sogna di venire nel nostro palazzo a farci visita o a mangiare insieme. Ci sta rovinando l’esistenza, lo Stato deve difenderci. Troppi tragedie sono accadute per mano di psicolabili lasciati senza cure, come ci dice anche l’omicidio del febbraio scorso a Pesaro".

La situazione è precipitata l’altro ieri poco dopo mezzogiorno. Erald si è barricato in casa in via De Gasperi 38 a Morciola, dopo aver cacciato in malo modo i genitori, urlando da un balcone del primo piano che avrebbe fatto saltare il palazzo composto da 16 appartamenti se i carabinieri fossero entrati in casa per portarlo in psichiatria in esecuzione ad una richiesta di Tso avanzata proprio dai genitori. Da quel momento, ha tenuto tutti sul filo della paura perché non si sapeva nulla su ciò che potesse avere in casa, dove comunque era stata staccata sia la luce che il gas. I vigili del fuoco avevano steso un materasso gonfiabile per evitare cadute. Un mediatore ha cercato di trovare un punto di contatto ma è stato insultato per ore. Poi Erald ha iniziato a parlare a voce alta con le stelle urlando frasi sconnesse. Ora è in cura.

ro.da.