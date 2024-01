"Erano ragazzi come voi". Le voci della Shoah commuovono gli studenti

di Alessio Zaffini

In un solenne silenzio, accompagnati dai loro professori, centinaia di studenti si sono riuniti al Teatro Sperimentale di Pesaro, ad ascoltare e a partecipare alla Giornata della Memoria, le cui celebrazioni si sono tenute ieri per rispetto della festività sacra dello Shabbat di sabato 27. Nella mattinata, infatti, si è tenuta l’importantissima cerimonia della consegna delle medaglie d’onore agli eredi dei cittadini deportati e internati nei lager nazisti, obbligati al lavoro coatto per un’economia basata sulla guerra e sul dolore.

Queste onorificenze, quindi, sono andate a quattro uomini che tanto hanno sofferto durante la Seconda Guerra Mondiale: Silvio Alessandrini, Michele Gallizioli, Settimio Guidi e Luigi Quarti. Ha commentato il prefetto Emanuela Saverio Greco: "Erano ragazzi un po’ più grandi di voi ai quali sono stati sottratti anni della loro gioventù – rivolgendosi ai ragazzi seduti in platea –. Sono stati mandati ad Auschwitz, a Birkenau, a Dachau. Chiunque entri in un campo di concentramento, anche a distanza di quasi 80 anni, diventa testimone di quelle che sono state le atrocità che hanno colpito milioni di persone, di ragazzi, di bambini e di famiglie. Ricordare la Shoah è un atto di rispetto, non solo per gli ebrei, ma per tutte quelle persone che davanti ad un’ingiustizia hanno deciso di fare una scelta e di opporsi, a volte anche a costo della vita. Anche ai nostri giorni il mondo è martoriato dall’odio e dalla discriminazione. Ricordate che non si può negare ad un altro popolo il diritto di poter avere il proprio stato".

I ragazzi, dopo queste parole, a modo loro hanno voluto rendere omaggio ai premiati e a tutte le vittime di quella che è stata definita "la pagina più nera della nostra storia": seguendo il filone del tema "I giusti tra le Nazioni", infatti, e coordinati dagli insegnanti, i ragazzi si sono poi esibiti, facendo parlare l’arte al posto di quelle parole che, probabilmente, non sarebbero riuscite ad uscire di fronte a tanto dolore. Coreografie di danza, spezzoni recitati, dialoghi, letture, cucina, canto lirico, e tanto altro, sono state le dimostrazioni che hanno coinvolto i giovani e che hanno lasciato un segno di commozione tra i presenti.

A conclusione della mattinata, inoltre, la pièce teatrale a cura di Miriam Camerini, di origine ebraica, intitolata "Messia e Rivoluzione. Storia e storie da Bund": "Raccontiamo una storia di cui in Italia non si è parlato quasi mai – spiega l’attrice –. Il Bund era la lega dei lavoratori socialisti ebrei dell’impero zarista, nata a fine ‘800 e finita all’interno dei ghetti di Vilnius e Varsavia. I bundisti, infatti, furono i fautori di moltissime rivoluzioni che scoppiarono all’interno di questi ghetti per opporsi al regime nazista, le uniche condotte per mezzo di armi. È un pezzo di storia – ha concluso l’attrice – che non deve passare in sordina, ma che deve vivere assieme a tutti noi".