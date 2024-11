Erano settanta anni che non pioveva così

18 aprile 1871: Serenissimo.

A ore 9 e 8’ alla direzione di NNO si è veduto un bellissimo rosso foco, che ha durato circa 2 minuti. In questo rosso si vedevano 2 colonne verticali un poco chiaro in mezzo e più oscure alle loro estremità che si muovevano verso il mare.

Alessandro Serpieri

* * *

L’autunno continua il suo lavoro, dopo un settembre piovoso ecco un ottobre piovosissimo come non si registrava dal 1951, oltre 70 anni fa, capace di risanare il deficit idrico e addirittura riportare l’accumulo da inizio anno al di sopra delle attese. Già nei primi giorni del mese una intensa perturbazione di origine atlantica ha scaricato oltre 110 mm di pioggia tra il giorno 3 e il 5 causando ingenti danni nella vicina Romagna.

Il secondo e più pericoloso attacco ciclonico in area mediterranea si è verificato sul finire della seconda decade quando un’anomala perturbazione proveniente dal nord-africa, preceduta da un richiamo di aria molto calda, dopo aver allagato ampie aree di deserto come non si registrava da 50 anni, ha raggiunto l’Italia con piogge torrenziali lungo l’area tirrenica con gravi danni questa volta nel territorio di Bologna e la sua area metropolitana, altri 50 mm per il nostro territorio.

Il totale delle precipitazioni cadute in 24 giorni piovosi tra settembre e ottobre ha superato i 400 mm, circa la metà di quelle previste per l’intero anno, fortunatamente senza grossi danni, ci dovrebbe in parte tranquillizzare in proiezione futura per l’approvvigionamento idrico. E’ bene ricordare che nello stesso bimestre dell’autunno 2023 caddero appena 43,7 mm, fu l’inizio del pesante deficit idrico culminato con i razionamenti di fine estate.

Sul fronte termico dopo una prima decade di ottobre al di sotto della media è seguito un progressivo incremento, marcato nella seconda, intenso nella terza con il ritorno del predominio anticiclonico foriero di intense giornate di nebbia con umidità relativa che raramente è scesa sotto la soglia del 100% e le immancabili inversioni termiche. Ricollegandoci alla frase introduttiva, il fenomeno del mese, per chi ha avuto la fortuna di poterlo osservare, è stato sicuramente quello dell’aurora boreale, visibile nella notte tra il 10 e l’11 ottobre. E’ il secondo episodio dell’anno dopo quello osservato nella notte tra il 10 e l’11 maggio, curiosa coincidenza. Siamo vicini al picco massimo del ciclo solare 25 previsto per il 2025, chissà che non ci siano altre occasioni per godere di nuovo di questo spettacolo, bello sì ma anche potenzialmente pericoloso perché causato da una tempesta solare, frutto di brillamenti ed espulsioni di massa coronale.

Tanto più è potente la tempesta tanto più a sud (nel caso dell’emisfero boreale) si manifesta il fenomeno e quando raggiunge le nostre latitudini significa che è in corso una tempesta solare davvero potente, capace di causare danni a reti elettriche, computer, cellulari, banche dati e molte altre delle infrastrutture su cui si basa ormai la nostra vita quotidiana.