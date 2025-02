Erap: Ucchielli contrattacca: "Dove sono le case pronte?. Noi aspettiamo da anni"

"Da anni, come Comune di Vallefoglia, sollecitiamo l’Erap per intervenire sulla sistemazione di alcuni alloggi che versano in condizioni pessime, ma che potrebbero essere resi subito agibili e assegnati a chi ne ha davvero bisogno. Purtroppo, nell’ultimo anno, l’Erap ci ha consegnato solo un appartamento per l’assegnazione, a fronte delle numerose richieste che riceviamo ogni giorno". Così il sindaco Palmiro Ucchielli e l’assessore alla Casa Stefano Gattoni rispondono al presidente dell’Erap, Saturnino Di Ruscio che ieri ha parlato di oltre un centinaio di alloggi nella provincia di Pesaro e Urbino a disposizione dei Comuni ma non ancora assegnati.

"Il 9 dicembre 2024 è stata aggiornata la graduatoria per l’assegnazione degli alloggi – prosegue il sindaco di Vallefoglia – con 60 famiglie in attesa da tempo e che ci sollecitano costantemente. È inaccettabile che la situazione non migliori". Per questo Ucchielli si chiede: "Dove sono questi alloggi pronti per essere assegnati nel nostro Comune? Mi risulta che solo in questi giorni ci siano state consegnate le chiavi di un singolo appartamento. E gli altri? Non possiamo accettare che venga attribuita la responsabilità di una situazione che non dipende dalle amministrazioni comunali. Le famiglie in difficoltà non possono aspettare ancora". Ieri mattina il sindaco di Vallefoglia, come annunciato, ha sollecitato di nuovo Erap per richiedere "con urgenza la sistemazione di alloggi liberi, che risultano inutilizzati, nel Comune di Vallefoglia".