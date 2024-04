"Erasmus+" per imparare il digitale

Di ritorno da Helsinki (Finlandia), Dublino (Irlanda), La Valletta (Malta) si restituisce ciò che si è imparato, soprattutto sotto il profilo digitale. Anche quest’anno l’istituto Benelli ha portato avanti il progetto "Erasmus+" dedicato a 24 docenti e 6 membri di staff della scuola, con l’obiettivo di trarre le buone prassi educative e digitali da riportare tra i banchi. Quest’anno a preparare i bagagli e partire è stata anche la dirigente Anna Maria Marinai, andata in viaggio verso la Finlandia a fine agosto, assieme a Chiara Mazza, dirigente amministrativa.

"L’organizzazione scolastica è totalmente diversa da quella che possiamo attuare qui in Italia, soprattutto per la regolamentazione nazionale che impone alle scuole diverse cose. Per esempio - racconta Marinai -, lì i giovani sono più autonomi, la scuola ha uno stampo universitario, non c’è personale di servizio e nemmeno la sorveglianza e hanno uno psicologo scolastico". L’obiettivo che da anni contraddistingue l’esperienza Erasmus+, è la creazione di un team building tra professori che inizino a dialogare e collaborare tra loro: "La mancanza

di comunicazione tra i nostri docenti – sottolinea Mauro Olivetti, referente Erasmus + - ci ha portato ad aderire al progetto con un doppio scopo. collaborare e apprendere".

Per i partecipanti volati verso Malta è stato tutto incentrato sugli applicativi ad essa collegati. Il cuore dell’esperienza a Dublino è stato l’orientamento degli studenti e degli adulti mentre ad Helsinki ci si è concentrati sullo studio e il confronto tra docenti.

g.m