"Eravamo 350, ora meno di 100". Enel, lavoratori in piazza contro i tagli

Tagli al personale, esternalizzazione della forza lavoro, appalti al ribasso e sicurezza sul lavoro. Sono queste le motivazioni che ieri mattina hanno portato in Piazza del Popolo i lavoratori dell’Enel per lo sciopero indetto dalle organizzazioni sindacali del settore elettrico, Filctem-Cgil, Flaei-Cisl d Uiltec-Uil.

"Abbiamo scelto di organizzare questo presidio non per una questione salariale, ma per la salvaguardia del sistema elettrico di questo paese – spiega Dafne Dalverio, segretario della Flaei-Cisl -. Enel sta riducendo gli investimenti e persegue la logica delle esternalizzazioni per quanto riguarda la forza lavoro. Spesso le imprese che si presentano non hanno personale abbastanza formato, con il conseguente rischio per la sicurezza dei lavoratori. A tutto questo si aggiunge il taglio del personale: basti pensare che in provincia di Pesaro Urbino, alla fine degli anni ’90, i lavoratori Enel erano circa 350, oggi sono meno di 100". D’accordo anche Riccardo Gabrielli, segretario della Filctem-Cgil: "Questa non è una rivendicazione di tipo corporativo, ma un’azione che facciamo anche per i cittadini, a cui dobbiamo garantire dei servizi – dice -. Oggi Enel ha disatteso anche il piano assunzioni su cui avevamo fatto un accordo nel 2000, perché ha preferito esternalizzare il servizio. Parliamo di transizione green, di elettrificazione dei consumi, invece Enel decide di comprimere il piano di investimenti".

In piazza anche la Uiltec-Uil con il segretario Daniele De Angelis: "A causa di una riduzione del personale che raggiunge anche il 40%, oggi purtroppo ci sono tanti colleghi che devono fare anche centinaia di chilometri per offrire assistenza. Enel inoltre ha deciso di modificare unilateralmente il regime degli orari allungando il tempo di lavoro e di revocare l’accordo collettivo sullo smart working". In mattinata i rappresentanti sindacali sono stati ricevuti dal prefetto di Pesaro Urbino, Emanuela Saveria Greco, alla quale è stato consegnato un documento con le ragioni dello sciopero.

Alice Muri