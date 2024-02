"Erba sintetica cedesi: ma in 5 mesi non si è fatto nulla"

"Smaltimento dell’erba sintetica del campo del Vallato: 21 associazioni aspettano da 5 mesi". E’ quanto denuncia il capogruppo della Lega Gianluca Ilari: "Tutto parte a settembre dello scorso anno quando con una delibera di giunta, si predispone l’atto di indirizzo per la cessione gratuita dei 42 rotoli di erba sintetica sostituiti al Vallato con un nuovo manto. Un’ottima iniziativa in tema di riuso ed economia circolare con la quale si mettono a disposizione delle associazioni richiedenti, circa 1600 metri quadrati di terreno sintetico da reimpiegare nelle proprie attività. Dal 25 settembre al 4 ottobre, periodo di apertura del bando, hanno fatto richiesta 21 associazioni: da lì in poi il silenzio assoluto, nessuna determina di assegnazione, è tutto fermo ivi compresi i rotoli da smaltire o meglio, a cui ridare nuova vita". Prosegue Ilari: "Come Lega chiediamo all’amministrazione di dare corso al bando, nel più breve tempo possibile, assegnando il vecchio manto erboso dismesso a chi risulti primo in graduatoria. Per le casse delle associazioni un aiuto così può avere un impatto notevole".

an.mar.