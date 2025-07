Ercolani ci racconterà l’intelligenza artificiale di fronte all’uomo

Il professor Paolo Ercolani, filosofo e docente dell’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici di Napoli sarà il relatore dell’incontro dal titolo “Il Potere Totale. L’intelligenza artificiale di fronte all’uomo“ che si terrà venerdi` alle 21 nella chiesa di san Francesco a Mercatello sul Metauro. Questo incontro rappresenta la tappa conclusiva del ciclo di conferenze “Libertà Culturali“ organizzate dalla amministrazione comunale in collaborazione con la Biblioteca, l’Avis e il Museo di San Francesco.

"Questo appuntamento – spiegano gli organizzatori – conclude un ciclo di eventi che ha visto il Comune di Mercatello approfondire il tema dell’intelligenza artificiale sotto diverse angolazioni. Dopo aver esplorato il lato tecnico-scientifico con il professor Pierluigi Contucci e aver affrontato l’utilizzo pratico dell’IA con l’ingegnere informatico Giuseppe Cincilla, il Comune di Mercatello chiude il cerchio con un’analisi più profonda e riflessiva, affidando al professor Ercolani il compito di guidare il pubblico in una discussione sugli aspetti filosofici, etici e morali dell’intelligenza artificiale. L’evento rappresenta un’opportunità unica per riflettere sulle implicazioni di una tecnologia in rapida evoluzione e sul suo impatto sulla societa` e sull’individuo, in linea con gli obiettivi di promozione del dibattito culturale del ciclo “Libertà Culturali“. Invitiamo tutti a partecipare a questo incontro di grande attualità e rilevanza culturale". L’ingresso è libero e gratuito.

Andrea Angelini