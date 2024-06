Ercolani e la sfida dei giovani con il metaverso

"I ragazzi documentano sui social qualsiasi cosa, anche quando comprano le scarpe o bevono il tè. Pagano il biglietto dei concerti e poi stanno tutto il tempo a filmarlo senza goderselo". Da queste constatazioni è partita la riflessione del filosofo e docente della Carlo Bo Paolo Ercolani, che ha tenuto un partecipatissimo incontro nella sede dell’associazione Urbino Capoluogo due giorni fa, ospite del presidente Giorgio Londei.

"Un ragazzo – ha proseguito Ercolani – alle mie osservazioni sul loro abuso dei social ha detto: “Io non so dire perché lo faccio, ma so che se alla sera non ho messo nel mondo virtuale tutto ciò che ho fatto nella realtà, mi sembra di non essere esistito“. Le tecnologie digitali con la loro massima espressione, ovvero gli smartphone, sono la più importante invenzione degli ultimi 50 anni. Ma serve che la politica la incanali e la indirizzi verso degli ambiti utili all’umano. Quasi una persona su due oggi è affetta da analfabetismo funzionale, ovvero non riesce a comprendere ciò che sta leggendo e dunque non può confrontarsi con gli altri. Gli adolescenti e i giovani non riescano a mantenere l’attenzione su un testo più lungo di 10 righe, ovvero la lunghezza media che si trova in rete, avendo addirittura attacchi di panico di fronte a una pagina piena di testo".

Insomma la rete non dà gli strumenti per capire da soli cose che non si conoscono, quello è compito del bravo insegnante. La rete ci dà tutto ma è troppo per cui ci fermiamo ai primi due o tre risultati, che ahinoi sono quelli che chi ha più soldi ha potere di mettere in evidenza per noi. "Google non funziona per autorevolezza, purtroppo – ha concluso Ercolani – e noi, mi rivolgo a tutti ma in special modo a noi filosofi, non possiamo leggere Platone e non occuparci di cosa succede coi giovani e i social. Sennò abbiamo letto Platone inutilmente e vivremo nell’autoreferenzialità. La vita è fatta di passioni reali con cui occupiamo tempo, se non le abbiamo è ovvio che cadiamo in depressione. È compito di tutti e della politica far sì che l’intelligenza artificiale venga usata soprattutto per utilità sociale". I prossimi appuntamenti di Urbino Capoluogo sono a luglio col rettore Calcagnini per parlare degli investimenti dell’ateneo e prima, il 16 giugno, col generale dei carabinieri Mario Mori che arrestò Totò Riina. All’ospite è stato donato il romanzo di Tiziano Mancini “I Pionieri del Metamondo“, recentemente uscito. Foto: Giovanetti, Londei ed Ercolani

Giovanni Volponi