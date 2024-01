Ercolessi, festa da maestro. La città gli rende onore

Bellissima e commovente festa nel pomeriggio di sabato 30 dicembre nell’auditorium gremitissimo di Palazzo Montani Antaldi per i 100 anni di Agostino Ercolessi, grande atleta, maestro elementare, direttore didattico. Organizzata dalle figlie, dal genero, dal nostro Franco Bertini, che ha condotto magistralmente la serata e Franco Andreatini i presente hanno potuto assistere al succedersi di aneddoti, eventi, ricordi e proiezioni di fotografie "raccontate" da un altro magico maestro, che proprio ieri ha compiuto 96 anni, Vittorio Cassiani, amico di sempre ed anche cittadino dell’anno in carica da parte del nostro giornale. Non sono mancati i ricordi e gli auguri del presidente del Panathlon Angelo Spagnuolo essendo stato Ercolessi uno dei padri fondatori del club; il racconto dell’incontro con l’ex assessore comunale ed ex docente, Giuliana Ceccarelli, a poco più di 18 anni, con Ercolessi, allora direttore didattico a Villa San Martino, e l’avvio della sua avventura di insegnante a Villa Betti. Inoltre il bellissimo racconto di Franco Andreatini suo ex alunno, alla scuola della cooperativa di Pantano.

Hanno fatto da cornice alcune poesie dialettali di Ercolessi lette da Vittorio Cassiani. Come non rendere omaggio a questo uomo di cultura che negli anni ha scritto numerosi testi perché si faccia memoria della storia della città e del nostro territorio. Tre di questi li aveva presentanti proprio la Ceccarelli, quando era assessora alla Crescita e alle Pari opportunità: "Scuola elementare in bianco e nero", "Scarabocchi di giovinezza ai tempi della Gothic line", "Pèsre". Lo ha ricordato anche l’assessore allo sport del Comune di Pesaro, Mila Della Dora. Alla fine è giunto anche il sindaco Matteo Ricci che ha sottolineato: "Oggi abbiamo festeggiato i primi 100 anni del professor Agostino Ercolessi! Un esimio uomo di sport, che ha contribuito a diffonderne la cultura e la passione in città". Tutti i presenti si sono complimentati con questo grande uomo augurandogli lunga vita essendo stato una persona sempre presente sia in ambito sportivo che scolastico, ma soprattutto per aver regalato tantissima umanità. In chiusura un gran buffet offerto dalla famiglia Ercolessi e preparato da Patrizio Borchia di Harnold’s che è stato alunno di Agostino nella scuola elementare di Pantano, in via Lamarmora.

l. d.