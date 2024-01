Ercoli vince la maratona di Ragusa

Il carabiniere Marco Ercoli, 34 anni, di Rio Salso di Tavullia, ha vinto da dominatore la 19^ edizione della maratona di Ragusa. Ercoli neo tesserato insieme al gemello Fabio del prestigioso team del Gruppo Sportivo Lucchese, ha trionfato al termine di una gara condotta in testa fino dalle sue fasi iniziali per concludere, poi, i canonici 42,195 chilometri della prova siciliana, con l’ottimo tempo finale di 2 ore 35’47" e un distacco dal secondo arrivato di ben 5 minuti e 42 secondi. Uno strepitoso risultato che segna il suo ritorno alle gare dopo aver passato alcuni anni molto difficili e che hanno messo in luce il suo carattere forte e battagliero, pronto fino da subito a dimostrare il suo valore con questa straordinaria prestazione che lo ripaga per i tanti sacrifici e l’amore che ha per la corsa. "E’ stata una gioia immensa tagliare da vincitore questa importante maratona internazionale – ha commentato Marco –. E, come ha sostenuto qualcuno, sono passato dall’Inferno al Paradiso".

Leonardo Oliva