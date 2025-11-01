Erdis aiuterà gli studenti palestinesi che studieranno a Urbino

L’Ente Regionale per il Diritto allo Studio delle Marche sosterrà i giovani palestinesi che studieranno a Urbino. È di alcuni giorni fa la notizia che due studenti giungeranno dalla Palestina per frequentare l’università urbinate (e altri andranno in altri atenei marchigiani); ora Erdis fa sapere che ha aderito a Iupals, Italian Universities for Palestinian Students, il progetto umanitario coordinato da Conferenza dei Rettori, Ministero degli Esteri, Ministero dell’Università e Consolato Generale d’Italia a Gerusalemme. L’intervento di Erdis avrà la durata di tre anni e attingerà al Fondo inclusione studenti in condizioni di disagio. Nei 35 atenei italiani aderenti saranno 97 le borse di studio erogate, di cui nove nelle università marchigiane, due a Urbino.

Tra gli obiettivi di Iupals vi è il sostegno a processi di accoglienza, internazionalizzazione e integrazione culturale attraverso la cooperazione tra Università italiane, istituzioni educative palestinesi e gli altri attori attivi a livello locale. "Il nostro contributo a questa importante iniziativa umanitaria – commenta la presidente di Erdis Agnese Sacchi – riguarda i servizi alloggio e ristorazione, per un ammontare di 144mila euro nei tre anni. Siamo orgogliosi di poter affiancare il sistema universitario marchigiano in questo tipo di accoglienza e cooperazione internazionale. Erdis si occupa per definizione di garantire il diritto all’istruzione e alla formazione superiore a studenti e studentesse con scarsità di mezzi economici e che scelgono gli atenei della nostra regione. In questo caso ci auguriamo che questi ragazzi e ragazze abbiano davanti un futuro migliore, senza vedersi negato ogni spazio di libertà e crescita personale".

gio. vol.