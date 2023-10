Erdis annuncia più borse studio e posti letto

Per l’anno accademico 2023- ’24 aumenteranno sia le borse di studio erogate, sia i posti letto assegnati agli studenti universitari degli atenei marchigiani, con uno stanziamento di oltre 35,7 milioni di euro. Lo fa sapere l’Ente regionale per il diritto allo studio, con la presidente Maura Magrini che parla di "assestamento positivo", ora che sono state stilate le nuove graduatorie, ma serviranno le definitive per capire la reale situazione.

"Se le provvisorie di metà settembre hanno evidenziato un netto aumento delle domande, quasi 11mila quelle ammesse a valutazione, 2000 in più dell’anno scorso, le criticità da alcuni paventate stanno rientrando – commenta –. Si registrano già alcuni scorrimenti, con oltre 7.100 vincitori di borsa, rispetto ai 6.845 delle graduatorie assestate 2022, e più risorse risorse degli anni pregressi. Al contempo, i posti alloggio assegnati aumentano dai 2.647 del 202223 a quasi 3.000".

Alla luce dei primi dati, tra metà settembre e inizio ottobre, quando è anche stato approvato il Piano regionale per il diritto allo studio 2023 - ’26, da loro criticato, i consiglieri regionali del Pd Andrea Biancani e Micaela Vitri avevano evidenziato la grande differenza tra il numero di aventi diritto e gli effettivi beneficiari di borse di studio fin lì riconosciuti, con circa 2.000 studenti a rischio di rimanere esclusi, nelle Marche.

Da subito, Magrini aveva sottolineato l’enorme aumento delle domande, dicendo che fosse ancora presto per dare un giudizio finale, in quanto si parlava graduatorie provvisorie. "Solo quelle definitive, considerate le ingenti variazioni che porteranno con sé, consentiranno di tracciare un quadro più preciso, possibile oggetto di un dialogo con le parti interessate al diritto allo studio – spiega –. I controlli effettuati dagli uffici Erdis permetteranno di verificare entro fine ottobre, o al massimo novembre, la correttezza e conseguente ammissibilità della documentazione presentata dagli studenti, in particolare extra UE, le cui domande, quest’anno, hanno determinato quel differenziale ormai noto, rispetto allo scorso. Quanto alla soglia Isee per richiedere le borse, l’incremento a 24mila euro, rispetto ai precedenti 23mila e ai 22mila del 202122, determinato dagli sforzi della Regione Marche, è già un segnale positivo. Al tempo stesso, la Regione ha messo a disposizione più risorse, derivanti dal Fondo sociale europeo, che si aggiungono alle ulteriori del Pnrr. Lo sforzo di Erdis è di attingervi il più possibile nella ripartizione dei benefici, considerando, al contempo, che siamo di fronte a fondi vincolati a cui solo alcuni studenti, in possesso di specifici requisiti richiesti dalla normativa, possono accedere".

Nicola Petricca