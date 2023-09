Erdis e Accademia insieme per crescere

Due istituzioni del territorio insieme per crescere e portare beneficio a Urbino, sviluppando attività di interesse comune. Erdis Marche e Accademia di Belle arti hanno stretto un accordo triennale di collaborazione per mettere ciascuna al servizio dell’altra le proprie eccellenze, così da "cogliere le numerose opportunità di realizzare attività di interesse comune, ricorrendo alle reciproche professionalità e competenze specialistiche interne". Nello specifico, l’Ente regionale per il diritto allo studio, che è stato riconosciuto dall’Autorità nazionale anticorruzione come stazione appaltante qualificata, metterà a disposizione la propria attività di committenza ausiliaria, in termini di supporto specialistico nella predisposizione degli atti di programmazione di lavori, servizi e forniture, nonché nella realizzazione delle fasi più delicate dell’affidamento degli appalti pubblici. L’Accademia di Belle arti, come istituto di alta formazione artistica, contribuirà con le proprie capacità di realizzazione e progettazione nel campo grafico e artistico, grazie ai professionisti accademici di cui è dotata, per migliorare costantemente le capacità comunicative di Erdis. Il supporto creativo sarà decisivo pure nell’organizzazione di eventi e convegni, anche di carattere artistico e scenico, con cui l’Ente contribuirà a rende Urbino una città sempre più vicina agli studenti e ai loro interessi. "La volontà di orientare le scelte decisionali della governance di Erdis, in base alle esigenze della popolazione studentesca, non può non passare attraverso canali di comunicazione al passo con i tempi e, in particolare, sempre più adeguati al linguaggio giovanile – spiega la presidente, Maura Magrini –. Il nostro stile comunicativo riceverà una significativa spinta grazie al supporto dell’Accademia".

Nicola Petricca