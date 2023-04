Erdis finanzierà le iniziative degli studenti

Le associazioni studentesche e del Terzo settore incontrano Erdis per promuovere l’aggregazione tra il mondo degli universitari e quello cittadino, mediante la creazione di eventi e progettualità condivise. L’occasione è stata quella della presentazione del nuovo regolamento promosso dall’Ente per il diritto allo studio sulla concessione di spazi al Collegio tridente (aule e l’anfiteatro al piano terra) e l’erogazione di fondi come rimborso per attività rivolte principalmente o parzialmente agli studenti di atenei o istituti AFAM marchigiani.

"Stiamo cercando di creare una comunità unica, tra universitari e cittadini, e non esiste miglior modo per farlo che mettendo insieme associazioni studentesche e del Terzo settore con esperienze diverse – commenta Giovanni Alvarez, presidente del Consiglio degli studenti dell’Università di Urbino –. Grazie all’interessamento di Erdis, abbiamo trovato nel Collegio Tridente gli spazi per fungere, almeno inizialmente, da case delle associazioni e ci siamo messi al tavolo per ragionare sui progetti che si possono fare lì. Il loro lavoro e la loro capacità di ascolto sono stati importanti".

A curare la stesura del nuovo regolamento è stato Riccardo Cavazzani, che lo definisce "un primo tentativo di uniformare le attività accessorie con erogazione di contributi verso associazioni studentesche o verso quelle esterne con finalità socio-culturali. La richiesta di spazi si potrà fare via e-mail, via pec o di persona: in linea di massima cerchiamo di concederli gratuitamente, se si tratta di eventi no-profit, perché vogliamo offrire un servizio, ma si possono anche domandare a pagamento per altri eventi. Per esempio, si possono chiedere per delle feste. Il bando per i finanziamenti riconosce fino a 2.000 euro a progetto, estendibili fino a 4.000 se c’è disponibilità. Da esso sono esclusi i Cus, già oggetto di altre misure. Infine, nel nuovo anno accademico sarà riaperto il bar del Tridente e saranno migliorati gli spazi di aggregazione".

L’incontro è stato anche un’occasione, per Erdis, di recepire alcune osservazioni da parte degli studenti: tra le più rilevanti, la difficoltà di alcune associazioni nel trovare una sede, anche per via della mancanza di ambienti, e la richiesta di non chiudere l’anfiteatro del Collegio Tridente, luogo di aggregazione apprezzato, alle ore 21. "Per fare domanda di spazi e fondi, l’associazione richiedente deve essere registrata all’Agenzia delle entrate, con codice fiscale, e avere un’assicurazione che copra danni conto terzi – spiega il direttore generale di Erdis, Giovanni Pozzari –. Abbiamo rinnovato il regolamento con l’intento di dare nuova linfa agli studentati, dopo lo stop per il covid, e la possibilità di diventare più grandi alle vostre associazioni. Mettendosi assieme, si realizzerà il desiderio di Giancarlo De Carlo di trasformare i Collegi in una comunità che interagisca col resto dei residenti e di chi vive il territorio".

Per le associazioni del Terzo settore, Brunella Zolfi della Croce rossa ha evidenziato la voglia del locale comitato di "fare attività di conoscenza e di sensibilizzazione, a partire dal corso di pronto soccorso che si svolgerà a maggio, ai Collegi. Servirebbe una giornata in cui far incontrare tutte le associazioni, come si faceva una volta: sono tanti piccoli passi che possono dare via a un percorso". Idea condivisa da Andrea Pazzaglia, presidente della Pro Loco Pieve di Cagna, che dice di pensare "da anni a una simil-expo delle associazioni locali e studentesche, in cui pubblicizzarsi e conoscersi. Si può collaborare, come noi facciamo da anni con la Croce rossa, ma serve un contatto reale". Nicola Petricca