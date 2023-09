Erdis ha attivato l’App per la mensa

Erdis Marche ha attivato le domande per il servizio di ristorazione a pagamento, dedicato agli studenti, per l’anno accademico 202324. Si potrà fare richiesta accedendo all’area riservata dello studente. Inoltre, dal 18 settembre sarà attiva la nuova modalità d’accesso alla mensa tramite l’app Erdis.eat, già disponibile su App Store, PlayStore e AppGallery, con dismissione dei tesserini attualmente in uso. Pertanto, sarà indispensabile scaricare l’app per presentarsi in mensa, associandola al proprio profilo personale nell’area riservata dello studente e, laddove necessario, ricaricarla.