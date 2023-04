Eredita 5 fucili dal padre e finisce nei guai

Fucili e guai. I primi li ha ereditati dal padre, i secondi sono arrivati, come spesso capita a chi riceve in dote l’arsenale di famiglia, perché non li ha mai denunciati. Non sapeva di doverlo fare e neppure si era interessato dal momento che dal genitore non aveva preso anche la passione per la caccia. Così un pensionato di 63 anni, nato a Montelabbate ma residente a Pesaro, si è ritrovato a processo per detenzione illegale di armi all’interno dell’abitazione. E ieri ha patteggiato la pena a 5 mesi di reclusione. Tutto comincia a novembre 2021, quando si ritrova la Polizia alla porta di casa che gli chiede conto di quei cinque fucili (un sovrapposto senza marca calibro 12, due doppiette, calibro 12 e 16, marca Krupp Essen e Bernardelli, e due monocanna, calibri 20 e 28, il primo privo di marca, il secondo un Beretta). Il pensionato riferisce che sono chiusi in un armadio, consegna le chiavi, ma si vede che non li ha mai denunciati. Scatta la denuncia e si apre il processo a cui è seguito il patteggiamento. L’imputato è stato difeso dagli avvocati Alessandro Pagnini e Alessandro Fiumani.

e. ros.