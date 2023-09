"Erika Rombaldoni, la cagliese in scena alla Fenice di Venezia"

Continua l’intensa e meritevole attività artistica della cagliese Erika Rombaldoni, ora impegnata nel prestigioso Teatro La Fenice di Venezia, con il quale collabora regolarmente dal 2009. Lo spettacolo che ha appena debuttato, e nel quale sta lavorando questa volta come ballerina, è la storica Traviata firmata dal regista canadese Robert Carsen, del quale ricordiamo la Rombaldoni è assistente da più di quindici anni e in tutti i più grandi teatri d’Europa come l’Opéra di Parigi, il Covent Garden di Londra, La Scala di Milano. Questo allestimento regolarmente in cartellone da quasi 20 anni sta riscuotendo per l’ennesima volta un enorme successo tanto che i biglietti per le undici repliche sono già tutti pressoché esauriti.

La Rombaldoni tra l’altro, dopo lo spettacolo con Neri Marcorè “Di Uomini e Animali“ di cui ha curato regìa e coreografia per il Maxxi di Roma, ha appena concluso un altro prestigiosissimo lavoro: è stata assistente dell’americano Daniel Ezralow (li vediamo qui assieme in foto), una vera leggenda del mondo dello spettacolo (per intenderci, uno dei fondatori dei celebri Momix). Assieme a lui la Rombaldoni ha curato le coreografie del film per il cinema “The Opera!“ la cui regìa è di Davide Livermore e Paolo Gep Cucco. Il film ha un cast internazionale: tra i protagonisti l’attore Vincent Cassel, Rossy De Palma (musa di Almodovar), Angela Finocchiaro.... Il film è stato girato con il sostegno di Torino Film Commission Piemonte ed è una produzione di Rai Cinema con Showlab. I costumi di scena sono invece di Dolce&Gabbana. Mario Carnali