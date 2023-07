Erika Rombaldoni, un’estate al Maxxi "Io danzerò la tragedia di Arianna Neri Marcorè sarà il Minotauro buono"

"Io trasformerò in danza struggente la tragedia di Arianna, Neri Marcorè ci racconterà un Minotauro completamente diverso dal mostro che conosciamo". Lei è Erika Rombaldoni, ballerina, regista e coreografa di Cagli e stasera (ore 21) farà il suo esordio al Maxxi di Roma portando in scena la rilettura sorprendente di una leggenda millenaria.

"Per entrambi i personaggi – spiega – è interessante il ribaltamento dei ruoli: partiremo dalle Eroidi di Ovidio, in cui Arianna viene presentata con varie sfumature emotive. Ne viene fatta una trasposizione più che mai contemporanea e nella quale ci si può specchiare: si riconoscono tutte le fasi pisologiche dell’elaborazione del lutto per la fine di un amore: il rifiuto della perdita, la speranza della riconciliazione, la rabbia, poi la consapevolezza del vissuto".

Ma il Minotauro è sempre il Minotauro.

"No, nel nostro spettacolo non sarà la bestia feroce. Sarà quello raccontato dallo scrittore svizzero Friedrich Dürrenmatt: un Minotauro ingenuo e spaesato, che non sa nulla del mondo: crede che l’attacco dell’uomo che lo sta per uccidere sia in realtà una danza. Ed è lui stesso che danza per la gioia di non essere più solo quando vede arrivare una fanciulla. La uccide, danzando, inconsapevole di cosa sia la morte. Il Minotauro è l’innocente colpevole, condannato da un tribunale di colpevoli a espiare una colpa non sua, antecedente la sua stessa nascita".

Come si sviluppa lo spettacolo?

"Inizia con un cortometraggio di 6 minuti le cui riprese video sono del paesarese Saverio Simoncelli. La colonna sonora è di Alessandro Petrolati, cagliese come me, musicista che ha fatto cose straordinarie: per dirne una, ha collaborato con Ennio Morricone. Per la parte più strettamente coreografica invece la musica è la sinfonia n.5 di Shostakovich. Poi Neri Marcorè interpreterà un estratto del Minotauro di Dürrenmatt".

E nella sua danza ci sarà il dramma di Arianna.

"Sì, io sono Arianna. La coreografia narra le varie fasi dell’abbandono, poi c’è l’ingresso del Minotauro che è il mio fratellastro e della cui morte sono stata complice. C’è un momento di riconciliazione: ci si siede insieme, in un flashback lui racconta cosa gli è accaduto e io assisto a questro racconto struggente".

Come nasce la collaborazione con Neri Marcorè?

"Ci siamo conosciuti dopo un suo concerto al teatro di Cagli. Da lì è nata un’amicizia e c’è stata la prima occasione lavorativa a settembre 2022, quando io ho curato la regia per il Bratislawia Cantans Festival e Neri lesse brani di Lucrezio e Seneca. In quella circostanza le sue intepretazioni erano registrate, ora saremo per la prima volta insieme sul palco".

I suoi prossimi progetti?

"Sono reduce da due spettacoli alla Scala di Milano, la prossima tappa potrebbe essere un film, mentre sicuramente a settembre tornerò alla ‘Fenice’ di Venezia".

Lei è ballerina, regista e coreografa: se dovesse scegliere, quale scelta farebbe?

"Credo che una vera e propria scelta non sarebbe veramente fattibile. Anche quando il corpo non me lo consentirà più, resterò sempre una danzatrice. Di certo mi intriga moltissimo il mondo della regia, nel quale sono entrata in modo improvviso come tutte le grandi svolte della mia carriera".

Roberto Fiaccarini