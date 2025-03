Eroe dell’arte. Il film su Rotondi è un successo

"I colori della tempesta", il film su Pasquale Rotondi diretto da Roberto Dordit, ha partecipato con successo al Bari International Film Festival. La pellicola è girata interamente nella Regione e racconta una pagina poco nota ma straordinaria della nostra storia: quella di Pasquale Rotondi, il "Monuments Man" che salvò migliaia di capolavori dell’arte durante la Seconda guerra mondiale. "Il film, tra i vincitori del bando regionale a sostegno delle produzioni audiovisive 2023 – Ha spiegato Andrea Agostini Presidente Fondazione Marche Cultura Marche Film Commission - è stato girato tutto nella nostra Regione in quattro settimane di riprese, coinvolgendo attori marchigiani, circa 300 comparse e oltre 100 maestranze locali, a dimostrazione di quanto il territorio sia stato non solo protagonista narrativo ma anche produttivo. Una storia di coraggio civile e responsabilità culturale, oggi più che mai attuale, che si sviluppa tra le colline marchigiane, cornice autentica e suggestiva del racconto".

Ambientato nel cuore del Montefeltro, il lungometraggio ripercorre le gesta di Rotondi, interpretato da Simone Liberati, storico dell’arte e soprintendente delle Marche, che nel drammatico scenario dell’8 settembre 1943 mise in salvo oltre 10mila opere d’arte dalle razzie naziste e dai bombardamenti, tra cui capolavori assoluti come La Tempesta di Giorgione e la Cena in Emmaus di Caravaggio. A sottolineare ulteriormente il legame con il territorio, nel cast hanno preso parte attori e attrici marchigiani i cui personaggi hanno avuto un ruolo rilevante nella storia di Pasquale Rotondi.

"Raccontare la cultura attraverso il cinema è parte della nostra missione -spiega Francesco Gesualdi, Direttore Marche Film Commission-. I colori della tempesta celebra un eroe silenzioso, Pasquale Rotondi, rendere note al grande pubblico storie come la sua è un dovere e un onore. È un film intenso, da vedere, da condividere e da custodire". La prima uscita al Bari International Film Festival, alla presenza dei produttori Mariella Li Sacchi, Amedeo Letizia e Fabio Mancini, è stata positiva: "Il film, pur raccontando eventi accaduti oltre ottant’anni fa, riesce a mantenere una forte attualità, rivolgendosi in particolare ai giovani e spingendoli a riflettere su cosa farebbero in una situazione simile -commenta Roberto Dordit-. La colonna sonora di Anzovino e la struttura narrativa alternata contribuiscono a dare al film un ritmo da thriller, rendendolo ancora più immersivo".

Andrea Angelini