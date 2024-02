Eroina e cocaina in auto, blitz dei carabinieri

All’imbrunire, una coppietta di giovani poco più che ventenni, si è appartata con l’auto in un angolino del parcheggio del Fano-Center lontano dagli occhi di tutti. Ma quell’Audi A3, così distante dal centro commerciale e così all’estremità di un parcheggio semivuoto, è sembrata sospetta a una pattuglia dei carabinieri di passaggio di lì, che si sono avvicinati per un controllo. Il giovane alla guida, un 27enne fanese, ha mostrato subito segni di nervosismo. E a buona ragione dal momento che, nella successiva perquisizione personale, i carabinieri gli hanno trovato addosso 10 grammi di eroina (circa 15 dosi) e due di cocaina. "Non spaccio, sono per me, ve lo giuro" ha balbettato. Per questo è stato solo segnalato alla prefettura quale assuntore.

Droga nella disponibilità di tanti altri giovani controllati nel fine settimana scorso dai Carabinieri della Compagnia di Fano che a Pergola hanno persino rintracciato e arrestato un 27enne siciliano su cui pendeva un ordine di carcerazione per un furto in abitazione commesso nel 2016 a Palermo. Sconterà 14 mesi a Villa Fastiggi. Ha invece 20 anni il ragazzo fermato a Cartoceto vicino a un bar, dai militari di Colli al Metauro: aveva 2 grammi di hashish. Altri due grammi di coca sono stati invece rinvenuti a bordo di una Fiat Punto, nella disponibilità di due giovani di 23 e 33 anni, fermati alle 3 del mattino per un controllo lungo la Flaminia, a Calcinelli. Tutti segnalati alla Prefettura quali assuntori. Nel weekend controllati 35 veicoli e 55 persone: tre le sanzioni.