Erosione costiera e Bolkestein Incontro tra i bagnini e Aguzzi

Erosione costiera e Bolkestein al centro dell’incontro tra i bagnini e l’assessore regionale alla Difesa della costa Stefano Aguzzi che si è svolto giovedì scorso, promosso da Confartigianato demaniali. L’incontro è stato sollecitato dai balneari fanesi per discutere del fenomeno dell’erosione costiera che si è riproposto con forza dopo le ultime mareggiate. Tra i partecipanti anche Mauro Mandolini, presidente di Confartigianato Imprese demaniali, il vicesindaco di Fano Cristian Fanesi e tecnici comunali e regionali. Durante l’assemblea si è parlato dei progetti per Fano e delle risorse regionale stanziate, insufficienti per provvedere alla manutenzione delle scogliere della zona sud, di Torrette e Ponte Sasso. "L’assessore Aguzzi – fanno sapere da Confartigianato demaniali – ha assicurato il suo impegno per individuare i fondi per intervenire anche in questi tratti della costa".

L’attenzione si è poi spostata sulla direttiva Bolkestein con la categoria che ha preso atto della proroga della gara delle concessioni balneari al 31 dicembre 2024. L’augurio di tutti è che "si trovi una soluzione per garantire il mantenimento delle concessioni in capo agli attuali titolari". Per approfondire questi temi i Demaniali di Confartigianato hanno organizzato un incontro che si terrà domani alle 16, nella sala riunioni di Confartigianato Senigallia.

an. mar.