Erosione marina? “Con alberi secchi o colonie di cozze si può eliminare”

Urbino, 4 giugno 2023 – Il mare prende, il mare dà. Convivere con la modellazione delle coste non solo si può, ma si deve. A dirlo è il docente e ricercatore urbinate Paolo Stocchi, membro dell’Istituto per le soluzioni ai cambiamenti climatici di Urbino e senior scientist al Nioz, l’istituto olandese per la ricerca marina.

Professore, il mare quindi non ‘mangia’ solo la spiaggia…

"Affatto. A volte la erode, a volte la accumula. È un fenomeno costante e altalenante. Se non ci fossero le onde, le spiagge non esisterebbero nemmeno. Solo che percepiamo di più l’erosione".

Perché?

"È più rapida e salta all’occhio più facilmente. Inoltre, dato che i fiumi sono spesso bloccati da dighe e arginati ai lati, portano meno sedimento al mare, che dunque ha meno materiale da spingere a riva. La bilancia quindi da alcuni decenni pende più verso l’erosione, purtroppo. Ma noi pretendiamo che le coste rimangano immutabili".

Insomma dobbiamo farcene una ragione?

"Sì, ma questo non significa abbandonare tutto e rimanere inermi. Ci sono tante soluzioni adottabili, da quelle tradizionali a quelle innovative".

Quelle tradizionali?

"Da quando, nel secolo scorso, l’uomo ha urbanizzato selvaggiamente le spiagge, è nata l’idea che se io pianto un ombrellone a due metri dalla riva, ho il diritto che il mio ombrellone rimanga lì per sempre. E quindi pretendo protezioni. Negli scorsi decenni, i tecnici hanno sempre optato per scogliere e ripascimenti. Ma come dicevo, l’ottica è sbagliata, perché il mare fa il suo corso, e quelle soluzioni si sono dimostrate utili fino a un certo punto, se ogni anno siamo qui a riparlarne".

Dunque che fare?

"Innanzitutto studiare scientificamente il fondale. Non tutti i mari e coste sono uguali. Il mio lavoro è questo. Faccio modelli numerici per lo studio del mare, dell’idrodinamica e delle possibili soluzioni a moti ondosi che si vogliono evitare, ridurre o cambiare".

E poi?

"A quel punto si possono installare sul fondo, a decine di metri dalla costa, dei fondali più o meno artificiali, con forme e ‘accessori’ di diverso tipo".

In che senso?

"Una certa forma sul fondale può modificare l’onda per far sì che a riva crei una spiaggia, o addirittura che si creino onde adatte per fare il surf. Per ottenere ciò, si possono usare delle piattaforme in calcestruzzo oppure dei banchi di sabbia gettati in mare, quindi sempre sottomarini, o ancora si possono posizionare alberi secchi o strutture per fare formare colonie di cozze e mitili".

Sembrano ipotesi fantasiose.

"E invece sono già realtà: a Ventimiglia il reef (ovvero una barriera sottomarina) in calcestruzzo per surfisti, in Olanda quello sabbioso e quello con vegetazione secca che verrà colonizzata da organismi marini, sono già realtà, ma hanno dei costi".

Ma anche rimediare ogni anno alle mareggiate con scogli e ripascimenti costa…

"Infatti, è ora di cambiare la visione miope e a breve termine che ci contraddistingue. Anche perché i cambiamenti climatici faranno sì che ogni anno si debba porre rimedio a danni sempre maggiori, per cui è il momento di cambiare ottica, senza rinunciare al business".

In che senso?

"In Olanda, dove è stato creato questo reef sabbioso, da un posto poco frequentato ora quella costa si chiama ‘surf city’ e si è creato un giro turistico incredibile. A Ventimiglia presto li seguiranno. Cosa aspettiamo noi in riviera?"