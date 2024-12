Errore formale da 300mila euro: il Comune di Pesaro perde fondi per le rotatorie

Uno sbaglio da 300mila euro. Le urla del sindaco Biancani si sono sentite fino in Piazza del Popolo. Spulciando tra le carte, la consigliera Giulia Marchionni (foto in alto a destra), è rimasta attonita davanti a quello che sembra essere stato un errore formale, commesso dal tecnico comunale che oltre a costare caro, di fatto fa slittare, a data da destinarsi, un’opera attesa per la sicurezza della viabilità cittadina: i lavori di manutenzione straordinaria di tre intersezioni stradali – le famigerate rotatorie – nel quartiere di Cattabrighe, lungo strada statale 16.

Che cosa è successo? "Secondo quanto ho potuto appurare, ma per maggiori dettagli ho depositato una interrogazione – spiega Marchionni –. In pratica il Comune di Pesaro ha partecipato ad un bando per aggiudicarsi un contributo di 300mila euro utile a fare i lavori alle rotatorie sulla Statale. Ebbene, leggendo la graduatoria definitiva emerge che il progetto candidato dal comune di Pesaro, è stato inserito nella graduatoria delle istanze ammesse con un punteggio di 22. Tuttavia non risulta essere tra le istanze finanziate. Ora, a leggere bene la graduatoria delle istanze finanziate, si evince che l’ultima in ordine di ammissione è il progetto del comune di Castelbellino che ha totalizzato un punteggio di 22, esattamente come noi. Ebbene, stando alla previsione del bando, a parità di punteggio si sarebbe proceduto ad applicare uno dei criteri di priorità come determinati dal bando. E qui la questione si fa interessante, perché, leggendo i documenti si capisce che il comune di Pesaro non ha spuntato la casella della fusione, come se la fusione con il municipio di Monteciccardo non fosse mai accaduta. Possibile davvero che non fosse da spuntare? Possibile che le fusioni per incorporazione non fossero contemplate? Possibile perdere tutte queste risorse? Presenterò un’interrogazione urgente in consiglio comunale per fare chiarezza".

L’errore, politicamente parlando, grava molto di più della somma non vinta. "Pesa – conclude Marchionni – la scarsa, per non dire nulla, considerazione della condizione di Comune interessato da un processo di fusione: abbiamo incorporato Monteciccardo; abbiamo un Municipio; i nostri confini comunali sono cambiati. Perché il tecnico comunale non ha messo la spunta che ci avrebbe fatto avanzare in graduatoria, dandoci quel vantaggio necessario a conquistare i 300mila euro? Non vorrei che ci sia qualcuno in Comune che ignorasse il trascorso. Forse è anche per questo che il sindaco, giustamente si è arrabbiato".

Solidea Vitali Rosati