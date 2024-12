Errore nel bando: Pesaro perde 300mila euro per la sicurezza stradale

L’addetto comunale non mette la spunta nel compilare un bando, il Comune perde 300mila euro. Ieri, l’ira del sindaco, Andrea Biancani, ha avuto un colpo di coda in Consiglio comunale nel rispondere all’interrogazione della consigliera Giulia Marchionni, abile a render pubblica la magagna. "Che qualcuno si debba svegliare è sicuro – ha detto il primo cittadino –. Qualcuno dei nostri ha dormito in piedi e oggi ci ritroviamo che non abbiamo incamerato soldi importanti, quei 300mila euro con cui avremmo aumentato la sicurezza stradale a Cattabrighe. Non posso dire se la partita sia persa del tutto perché faremo ricorso, ma ad oggi non abbiamo i 300mila euro che ci servivano. E comunque l’anno prossimo avremmo potuto presentare un altro progetto: invece, se non ci verrà sanato l’errore, purtroppo dovremo ripresentare lo stesso".

La spunta non messa dava un vantaggio in termini di punteggio a Comuni posizionatisi a pari merito come è accaduto a Pesaro il quale è stato superato dall’altro perché non è “risultato“ Comune interessato da fusione di Comuni. Marchionni prima di mettere il dito nella piaga, l’ha cosparso di sale grosso: "Ha ragione il sindaco ad arrabbiarsi – ha detto la consigliera di opposizione –: non capisco perché Pesaro che ha incorporato Monteciccardo, cambiando i propri confini, non sia stato interessato da fusione. La spunta andava messa, come ha detto Biancani".

L’osso andato ad altri ha lasciato l’amaro in bocca a tanti e non soltanto ai residenti dei Cattabrighe. "Di certo a Villa Fastiggi non ha fatto piacere – continua Marchionni –: dobbiamo ricordare che la priorità è sempre stata di realizzare un sottopasso sulla Montelabbatese all’altezza della rotatoria PalaSnoopy di Villa Fastiggi. Quando il Comune concorse per mettere in sicurezza Cattabrighe, Villa Fastiggi non nascose il mal di pancia. Ora l’attesa si allunga" conclude Marchionni.

In verità di progetti legati alla messa in sicurezza di incroci pericolosi al pari di quelli segnalati a Cattabrighe e Villa Fastiggi ce ne sono a partire da quello che insiste per la realizzazione della “rotatoria del melograno“ a Pontevalle. Peccato che anche in questo caso l’amministrazione non ha brillato per efficienza: al Patrimonio comunale ci sono voluti due anni per acquisire le aree private, attorno alla strada pubblica, che serviranno a realizzare la rotatoria, nonostante i privati le abbiano donate a titolo gratuito.

L’articolo del Carlino che traccia questa donazione porta la data luglio 2022. Importante è stato l’intervento della consigliera di maggioranza Francesca Tommasoli, la quale ha elencato gli altri incroci pericolosissimi su cui progettare interventi: "Proseguendo da Ponte Valle, lungo la strada Val Gelata verso Candelara, c’è il Trebbio della Sconfitta, davanti al ristorante de La Fiorella: lì è pericolosissimo per via della velocità con cui vine percorsa la provinciale. Segnalo poi l’ingresso dell’abitato di Santa Maria dell’Arzilla: altro incrocio rischioso. Poi non dimenticherei gli incroci a Ginestreto".