Esame al cuore con l’esenzione, ma 10 anni dopo gli arriva il conto

Montefelcino (Pesaro Urbino), 5 novembre 2023 – Questa è una piccola-grande storia di ordinaria lentezza burocratica. Il 23 ottobre scorso ad una famiglia di Montefelcino è arrivata una raccomandata dell’Ast (l’Azienda sanitaria territoriale) con la "diffida di pagamento dei ticket sanitari dovuti all’Ast Pesaro Urbino relativamente all’anno 2013". La somma richiesta: 50,45 euro, di cui 36,20 di ticket, 10 di quota fissa e 4,25 di spese postali.

Sanità, esame con esenzione ma il conto arriva 10 anni dopo

Avete letto bene, la diffida a pagare è per una prestazione erogata sulla base di un’impegnativa datata giugno 2013, ovvero più di 10 anni fa. La prestazione, stando a quanto si legge nella raccomandata, fu eseguita il 17 dicembre, sicché la lettera dell’Ast, come si legge nel testo della missiva, serve a interrompere la prescrizione: giusto per il rotto della cuffia, si può dire, dato che la raccomandata è arrivata appunto il 23 ottobre, ovvero in pratica a solo un paio di mesi dall’estinzione del diritto al pagamento. Tempismo discutibile, come minimo.

La signora che ha ricevuto l’ingiunzione, Paola R., lì per lì si è giustamente preoccupata.

"Io volevo pagare – spiega infatti – e quindi sono andata prima all’ufficio postale e poi in banca, ma in tutti e due i posti mi hanno spiegato che non potevo pagare da loro e che comunque secondo loro il diritto di credito della Ast ormai era estinto, dato che erano trascorsi più di 10 anni".

Dove le hanno detto di paga re?

"O al Cup di Fossombrone o a quello di Fano".

Di quale prestazione si trattava?

"Era un ecocardiogramma a cui era stato sottoposto mio marito per via di una fibrillazione che aveva avuto. La cosa importante è che allora lui risultava come diabetico (adesso una dieta ferrea ha rimesso a posto i valori, ndr) nonché ultra 65enne e sotto il reddito e quindi non avrebbe dovuto neanche pagarlo, il ticket, per via dell’esenzione…".

Al Cup che le hanno detto?

"Che si trattava di una diffida discutibile e che in ogni caso non avrei dovuto pagare, per via dell’esenzione. Tra l’altro l’impiegata è stata molto gentile e ha provveduto lei stessa a inviare la documentazione alla Ast con la richiesta di annullare il sollecito…".

Insomma, secondo il racconto della signora sembra che siamo di fronte a una pretesa doppiamente criticabile: primo, perché la condizione di diabetico di suo marito era motivo di esenzione e, secondo, perché non sembra granché corretto chiedere soldi dopo dieci anni, anche se, tecnicamente, i 10 anni della prescrizione sarebbero scattati il 18 dicembre prossimo.