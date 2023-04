Esame urgente ma si fa un anno dopo Tutte le spine delle liste d’attesa

di Benedetta Iacomucci

Nel 2022, 12 cittadini della provincia di Pesaro e Urbino hanno dovuto aspettare più di 365 giorni per sottoporsi a un’ecografia ostetrica. La notizia è che avevano un’impegnativa del medico classificata come B, dunque "urgente", ovvero che andava fatta entro 10 giorni. Ma non sono i soli. Più di un anno di attesa anche per chi doveva fare la mammografia bilaterale, mentre è andata leggermente meglio a quelli che dovevano fare l’ecografia ostetrica: nessuno ha atteso più di un anno, ma comunque la metà di loro (48,8%) ha ’sforato’ i 10 giorni previsti, anche di diversi mesi. Stessa sorte per tantissimi che dovevano sottoporsi a colonscopia (60 cittadini, pari al 4,8%), elettrocardiogramma (76, 14,4%), elettromiografia semplice, tac del capo. E parliamo delle prestazioni urgenti. Figuriamoci cosa accade per le visite classificate come "differibili", ovvero da attuare entro 30 giorni, 60 se necessitano di strumenti diagnostici (tipo tac o risonanza). Vediamo.

Ai primi posti troviamo sempre l’ecografia della mammella bilaterale e la mammografia bilaterale. Nel primo caso, sono ben 86 le donne che hanno dovuto attendere più di un anno per l’esame. Nel secondo caso sono 78. Ampie percentuali di ’sforamenti’, con attese oltre i 6 mesi, anche per le prime visite dermatologiche (per 353 persone), per quelle di medicina fisica e riabilitazione (391 fuori tempo massimo), endocrinologia (138) e ginecologia (323). Non va meglio per le visite neurologiche (566) o per le visite ginecologiche (38).

Infine, per visite ed esami "programmabili", cioè da effettuarsi entro 120 giorni, la paltea degli insoddisfatti raggiunge grandezze a 4 cifre: attesa di oltre un anno per 3.886 ecografie della mammella (ma sono oltre 10mila quelli oltre il tempo massimo previsto); e per 3.075 mammografie bilaterali (su 7.620 fuori tempo).

Non sempre, tra l’altro, i fortunati che riescono a ottenere una visita o un esame in base ai tempi dettati dalla ricetta del medico, hanno vita facile. Molti devono andare a ’pescarsele’ fuori provincia: parliamo, ad esempio, della metà di quelli che dovevano fare l’elettromiografia semplice o l’esofagogastroduodenoscopia, e il 69% di chi aveva bisogno di una risonanza magnetica della colonna. Sono andati perlopiù ad Ancona, ma anche più giù, fino ad Ascoli.

Altro aspetto da tenere in considerazione è legato al peso del privato nell’erogazione di visite ed esami. Ad esempio nella diagnostica ecografica del capo e del collo, 3.107 vengono erogate dal privato, 3.350 dal pubblico. Per l’ecocolordoppler gli esami in regime privato superano quelli del servizio sanitario pubblico. Nel caso dell’elettromiografia, il privato doppia il pubblico, con 1.338 prestazioni su 679. Per la risonanza magnetica della colonna, i numeri del privato sono 6 volte più grandi.

Tutto questo accade in una provincia – ma il dato riguarda tutta la regione – dove l’invecchiamento avanza in misura più marcata rispetto alla media nazionale; dove le patologie croniche raggiungono numeri importanti (tra i 65 e gli 85 anni più della metà delle persone convive con una patologia cronica); e dove le diagnosi relative a tumori e malattie cardiovascolari rappresentano le patologie più diffuse, seguite da diabete e patologie cerebrovascolari (come ictus ed emorragie), e ancora demenze, Alzheimer e sclerosi multiple. Insomma, c’è tutta una serie di fattori demografici che rendono le sfide della prevenzione quanto mai urgente, e che esigono risposte rapide ed efficaci. Anche perché, da ultimo, non solo la domanda è destinata a salire, ma bisogna ancora recuperare i ritardi provocati dalla pandemia.