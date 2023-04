Esami e cure, l’esodo parte da qui In 10mila si ricoverano altrove

di Benedetta Iacomucci

Qualcuno si cura "fuori" perché ha trovato una risposta più efficiente e rapida. Altri perché si fidano di "quel" professionista. Altri semplicemente perché abitano in una provincia di frontiera, dove spostarsi non è un tabù. Fatto sta che, per un motivo o per un altro, tutte queste casistiche, che rientrano nel capitolo della "mobilità passiva", pesano sulle casse pubbliche, ogni anno, svariati milioni di euro. Ed è questo il peccato originale che il nuovo piano socio sanitario regionale tenta di arginare, se non risolvere del tutto.

I numeri: nel 2021 la nostra regione ha attratto pazienti per un totale di 82milioni di euro. Ma ne ha spesi 107 per pagare le prestazioni fornite ai marchigiani dalle altre regioni. Con un saldo negativo di 24 milioni. Un’enormità, che si è riassorbita solo nel 2020 (quando ci fu comunque un saldo negativo di 13 milioni), perché lo scoppio della pandemia azzerò gli spostamenti. Il problema è che almeno il 35% di questi ricoveri e prestazioni extraregionali, dipende proprio da noi, cittadini di Pesaro-Urbino. Nel 2021 sono stati 10.086 i cittadini della provincia che hanno scelto una struttura non marchigiana, pesando per 39 milioni sui bilanci regionali.

Il fatto che questo fenomeno migratorio riguardi noi più che altri marchigiani, lo si desume anche da un altro dato: analizzando le regioni di approdo, infatti, emerge che è guarda caso proprio l’Emilia Romagna la destinazione principe, con il 49%, seguita dalla Lombardia con il 19%. Nel 2019 i cittadini di Pesaro e Urbino ’emigrati’ in Romagna sono stati 7.912 su un totale di circa 15mila marchigiani.

Ma cosa cerchiamo, esattamente, in Romagna? Gli interventi riguardano perlopiù l’area ortopedica-traumatologica (2.030 ricoveri da Pesaro su 2.248 totali) e l’area cardiologica interventistica (107 su 188). Che sono non a caso le aree che il privato – vedi l’operazione "Cotignola 2" a Villa Fastiggi – vorrebbe portare in provincia. Privati romagnoli che, tra l’altro, sono anche i maggiori destinatari dei pazienti pesaresi: il 60% dei ’migranti sanitari’ in Romagna sceglie infatti una struttura privata, mentre solo il restante 40% va nel pubblico. Percependo evidentemente una maggior qualità. Tradotto in numeri assoluti, significa che nel 2019 i pesaresi che sono andati in una struttura privata dell’Emilia Romagna sono stati 1653 per l’area ortopedica e 81 per l’area cardiologica.