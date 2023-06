Esami, tutti gli orari del trasporto scolastico

Il Comune di Colli al Metauro ha pubblicato sul proprio sito web istituzionale il calendario e gli orari del trasporto scolastico per consentire agli alunni di prendere parte agli esami della secondaria di primo grado. I prospetti riguardano i ragazzi della scuola media di Montemaggiore e di quella di Saltara, per le giornate del 14, 15 e 16 giugno. Negli elenchi indicati si precisa l’orario di arrivo e la location di partenza di tutte le corse. "Da parte dell’amministrazione – sottolinea l’assessore Annachiara Mascarucci – un in bocca al lupo a tutti gli studenti".