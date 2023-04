Esarcato e Pentapoli, quando eravamo al centro della storia

Il popolo longobardo invase l’Italia nel 568 d.C. al seguito di re Alboino, monarca che tutti ricordiamo poiché interpretato da un fumino Lello Arena nella pellicola “Bertoldo, Bertoldino e Cacasenno“ (1984, M. Monicelli). L’Italia, in quel momento (il 568 d.C.), era soggetta ai romani d’Oriente, i cosiddetti “bizantini“, che da circa 15 anni avevano cacciato i goti dalla Penisola. L’imperatore romano d’oriente, Giustiniano I, era deceduto da poco tempo e l’impero romano d’Occidente non esisteva più dall’anno 476, da quando il “barbaro“ Odoacre aveva deposto Romolo Augusto, ultimo imperatore romano dell’Ovest.

Quando i longobardi invasero l’Italia, l’Italia era di nuovo nelle mani dei romani, ma d’Oriente (l’impero romano d’Oriente cesserà soltanto nel 1453). La capitale della “provincia“ d’Italia era Ravenna dal 405 d.C., spostata da Milano a Ravenna dall’imperatore Onorio (Roma non era più capitale dal 268 d.C.). I longobardi, a partire dal 568, strapparono gran parte dell’Italia ai romani d’Oriente, ma alcuni territori restarono saldamente nelle mani dei romei: Ravenna e l’area circostante, la bassa Romagna, le alte Marche, tutta la via Flaminia (Rimini – Roma), la stessa Roma, la Sicilia, la Sardegna etc. Al termine del VI secolo nacque l’Esarcato d’Italia, una circoscrizione militare che aveva il compito di difendere l’Italia dalla nuova invasione barbarica perpetrata dai longobardi. La sede dell’esarco (non esarca), il comandante supremo, era Ravenna, vecchia capitale.

All’interno dell’Esarcato si sviluppò una ulteriore circoscrizione militare, denominata “Pentapoli“ che corrispondeva, sostanzialmente, alle attuali province di Rimini, Pesaro-Urbino e parte della provincia di Ancona (Senigallia, Jesi, Osimo, Numana).

Fine prima parte.

(puntata 275)

Daniele Sacco