Esasperato dalle multe, minaccia i vigili

Ha avuto sette multe per divieto di sosta in un unico punto: davanti a casa sua. Un ragazzo di 29 anni di Gabicce mare, residente in via Dell’Orizzonte, si è messo nei guai perché non si è reso conto che parcheggiare la propria auto davanti all’uscio era consentito ad una sola condizione: che mettesse il ticket orario per il parcheggio in zona blu. Non avendolo mai messo "perché tanto l’auto è davanti a casa" è stato bersagliato di verbali. All’ennesimo, ha lasciato un biglietto nel parabrezza dicendo agli agenti di polizia locale che alla prossima li avrebbe fatti "fuggire da Gabicce mare". Partita la denuncia per minacce, il 29enne è finito sotto processo. Ha chiesto scusa. Udienza rinviata a dicembre